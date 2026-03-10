ईरान के हमले में गिरे अमेरिकी जहाज का नहीं गेम का है यह वीडियो

अमेरिकी विमान गिरने के संबंध में: US Central Command की तरफ से 01 मार्च 2026 को जारी प्रेस रिलीज में दी गई जानकारी के मुताबिक, "ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के समर्थन में उड़ान भर रहे अमेरिका के तीन F-15E स्ट्राइक ईगल विमान, 'फ्रेंडली फायर' (अपनी ही सेना की ओर से हुई गोलीबारी) की एक घटना के कारण कुवैत के ऊपर दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे.

इस सक्रिय युद्ध के दौरान—जिसमें ईरानी विमानों, बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन द्वारा किए गए हमले शामिल थे—अमेरिकी वायु सेना के इन लड़ाकू विमानों को कुवैत की वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा गलती से मार गिराया गया था."