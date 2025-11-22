Akhlaq Lynching: 10 साल में भी इंसाफ नहीं, अफवाह के शिकार हर पीड़ित की यही कहानी

गौकशी की अफवाह से जुड़े हिंसा के मामलों में एक ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है, जहां क्राइम साबित करने की सारी जिम्मेदारी पीड़ित परिवार पर होती है, न कि स्टेट पर या पुलिस पर.

28 सितंबर 2015 को अखलाक उत्तरप्रदेश के दादरी में अपने बेटे के साथ घर पर सो रहे थे. तभी अफवाह उड़ी कि उनके घर पर गाय का मांस रखा हुआ है. भीड़ ने हमला किया और अखलाक की हत्या कर दी. क्या ये अफवाह सच थी? अब तक तो इसका कोई सुबूत सामने नहीं आया. दावा किया गया कि अखलाक के घर से बीफ बरामद हुआ है. इसको लेकर परिवार पर अलग से केस भी दर्ज हुआ. पर अखलाक का परिवार लगातार इन आरोपों से इनकार करता रहा है.