PM मोदी का राजनीतिक करियर तबाह करने की बात करते ट्रंप का वीडियो भ्रामक है

भ्रामक दावा: ट्रंप के इसी बयान को भ्रामक दावे के साथ शेयर किया जा रहा है. ट्रंप ने असल में PM मोदी को धमकी नहीं दी या उनका पॉलिटिकल करियर बर्बाद करने का दावा नहीं किया था. उन्होंने पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में ‘Love’ शब्द को समझाने के लिए मजाकिया लहजे में यह बोलै था. उन्होंने साफ-साफ कहा कि वह नहीं चाहते कि प्रेस ‘लव’ शब्द का कोई अन्य मतलब निकाले, और उसका कोई अलग मतलब निकाले जाए. ओरिजिनल वीडियो में उन्होंने PM मोदी की तारीफ की थी और उन्हें अपना दोस्त बताया था.