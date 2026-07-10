चिराग पासवान का यह वीडियो श्रीगंगानगर रेप सर्वाइवर से मुलाकात का नहीं है

दैनिक जागरण में छपी इस रिपोर्ट के मुताबिक पैसे के लेनदेन को लेकर हरिनगर गांव के हेमंत झा और उनके यहां काम करने वाले विक्रम पासवान के बीच विवाद था. इसी वजह से 31 जनवरी को एक पक्ष के लोगों ने दलित बस्ती (पासवान टोला) पर हमला कर दिया था. इस दौरान महिलाओं और बच्चों समेत कई लोग घायल हो गए थे. गंभीर रूप से घायल 8 लोगों को दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था.