बिहार चुनाव: चिराग पासवान की गिरफ्तारी का वीडियो हालिया नहीं पुराना है

बिहार में विधानसभा चुनावों के बीच सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह की भ्रामक और फर्जी खबरें वायरल हो रही हैं. इसे बीच लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) नेता चिराग पासवान का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस उन्हें वैन में बिठा रही है.
दावा: इस पोस्ट को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि चिराग पासवान को वोट चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है.
क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.
यह वीडियो हालिया नहीं बल्कि 2022 की है जिसका हालिया बिहार विधानसभा चुनावों से कोई संबंध नहीं है.
चिराग पासवान को 2022 में सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ गांधी मैदान से राजभवन तक मार्च करने के लिए गिरफ्तार किया गया था.
हमने सच का पता कैसे लगाया ? हमने वायरल वीडियो पर गूगल लेंस की मदद से इमेज सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल किया.
हमारी सर्च में हमें चिराग पासवान की गिरफ्तारी का यही वीडियो मिला जिसे बिहार तक के आधिकारिक X (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर 15 फरवरी 2022 को शेयर किया गया था.
इस वीडियो के कैप्शन में लिखा था, "Chirag Paswan को Patna में पुलिस ने किया गिरफ्तार Nitish Kumar के खिलाफ कर रहे थे गांधी मैदान से राजभवन तक मार्च."
यह वीडियो हमें बिहार तक के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी दिखाई दिया, जिसके कैप्शन में लिखा था, "Chirag Paswan को पुलिस ने किया गिरफ्तार, Nitish Kumar की नीति के खिलाफ कर रहे थे राजभवन मार्च."
इससे सम्बंधित कीवर्ड्स सर्च करने पर हमें प्रभात खबर की 15 फरवरी 2022 की यह वीडियो रिपोर्ट मिली जिसमें इस घटना के बारे में विस्तार से बताया गया था.
इस रिपोर्ट में लिखा था कि, "लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अध्यक्ष चिराग पासवान को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. चिराग पासवान मंगलवार को अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ राजभवन मार्च कर रहे थे. वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं."
इसके सिवा इससे संबंधित कीवर्ड्स सर्च करने पर हमें ऐसी कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें चिराग पासवान के हालिया बिहार चुनाव को लेकर किसी भी घटना के संबंध में गिरफ्तारी की बात की गई हो.
चिराग पासवान NDA के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, जाहिर है कि अगर ऐसी कोई घटना हुई होती तो मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पर न्यूज रिपोर्ट्स जरूर की गईं होती.
निष्कर्ष: चिराग पासवान की गिरफ्तारी का पुराना वीडियो हालिया बिहार चुनावों से जोड़कर भ्रामक दावों के साथ शेयर किया जा रहा है.
