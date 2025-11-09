बिहार चुनाव: टूटी कुर्सियों वाली यह तस्वीर हालिया नहीं 2020 की है

बिहार में जारी चुनावों के बीच सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जो दिखने में किसी आम सभा की दिख रही है और इस तस्वीर में टूटी हुई कुर्सियां देखीं जा सकती हैं.

दावा: इस पोस्ट को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि, "यह बिहार में हुई बीजेपी की हालिया चुनावी रैली का है, जो बीजेपी के खिलाफ लोगों का गुस्सा दिखा रहा है."