नीतीश कुमार पर बोलते सम्राट चौधरी का यह वीडियो हालिया नहीं, पुराना है

सोशल मीडिया पर बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्हें नीतीश कुमार के बारे में रद्दी माल कहते हुए सुना जा सकता है.
दावा: इस पोस्ट को आगामी बिहार विधानसभा चुनावों से जोड़कर हालिया बताकर शेयर किया जा रहा है.
क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.
यह वीडियो हालिया नहीं है पुराना है.
यह वीडियो तब का है जब नीतीश कुमार NDA का साथ छोड़कर महागठबंधन में शामिल हो गए थे.
इस वीडियो को आगामी बिहार विधानसभा चुनावों से कोई संबंध नहीं है.
हमने सच का पता कैसे लगाया ? हमनें वायरल वीडियो पर गूगल लेंस की मदद से इमेज सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल किया. हमारी सर्च में हमें यही वीडियो बिहार तक के आधिकारिक फेसबुक पेज पर दिखाई दिया.
इस वीडियो को 17 जुलाई 2023 को अपलोड किया गया था.
इसके सिवा हमें यही वीडियो ZEE Bihar Jharkhand के यूट्यूब चैनल पर दिखाई दिया जहां इसे 18 जुलाई 2023 को अपलोड किया गया था.
मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश कुमार साल 2022 में NDA अलायन्स और बीजेपी से अलग होकर आरजेडी-कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे महागठबंधन में शामिल हो गए थे.
नीतीश कुमार 2024 की शुरुआत तक NDA और बीजेपी से अलग रहे थे, सम्राट चौधरी का यह बयान 2023 का है जब नीतीश कुमार उनके विरोधी थे.
BJP-JDU मिलकर लड़ेंगे बिहार चुनाव: NDA ने सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है जिसमें JDU और BJP 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे. चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) 29 सीटों पर, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 6-6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं.
निष्कर्ष: बीजेपी नेता सम्राट चौधरी के नीतीश कुमार पर दिए गए पुराने बयान को बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों से जोड़कर भ्रामक दावों के साथ शेयर किया जा रहा है.
(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर 9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.? )