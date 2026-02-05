Fact Check: अजीत डोभाल ने Amazon ऐप अनइंस्टॉल करने का अनुरोध नहीं किया है

सोशल मीडिया पर कतिथ तौर से NSA अजीत डोभाल के बयान वाला एक ग्राफिक वायरल हो रहा है, जिसमें अमेरिका पर आर्थिक दबाव डालने के लिए Amazon ऐप को अनइंस्टॉल करने की अपील की गई है.

दावा: यूजर्स का दावा है कि डोभाल ने यह अपील इसलिए की है क्योंकि इसे बड़े पैमाने पर बॉयकॉट करने से अमेरिकी हितों पर काफी असर पड़ेगा.