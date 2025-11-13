NSA अजित डोभाल का पुराना वीडियो दिल्ली ब्लास्ट से जोड़कर वायरल

दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किले के नजदीक हुए एक कार ब्लास्ट धमाके में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी हैं. इस बीच सोशल मीडिया पर NSA अजित डोभाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्हें सोशल मीडिया और इसके प्रभाव के बारे में बात करते हुए सुना जा सकता है.
दावा: इस पोस्ट को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि उन्होंने दिल्ली में हुए कार धमाके के बाद उस घटना के संदर्भ में यह बयान दिया है.
वीडियो में क्या कह रहे हैं डोभाल ? वीडियो में अजित डोभाल कहते हैं, "सोशल मीडिया के अंदर यह देखा गया है कि अगर कोई घटना घटती है तो उसके चार-छह घंटे के अंदर ही नैरेटिव को डोमिनेट कर लिया जाता है, उसके बाद में जो जाता है उसपर लोगों का ज्यादा ध्यान नहीं जाता है."
वह आगे कहते हैं कि, "अगर सोशल मीडिया पर कुछ घंटों के अंदर सही नज़रिया आ जाए तो यह उपयोगी है. देश में देशभक्तों और राष्ट्रवादियों की कमी नहीं है. वे सोशल मीडिया पर लिखते ही हैं. सोशल मीडिया का जवाब सोशल मीडिया के जरिए ही देना होगा."
क्या वायरल दावा सही है ? नहीं, वायरल दावा गलत है.
यह वीडियो दिल्ली में हुए ब्लास्ट से पहले का है.
यह वीडियो इंडियन स्ट्रेटेजिक कल्चर बुक के लॉन्च का है, जिस दौरान अजित डोभाल ने सोशल मीडिया के प्रभाव पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि सोशल मीडिया का मुकाबला सोशल मीडिया के माध्यम से किया जाना चाहिए.
यह बुक रिटायर्ड मेजर जनरल जी. डी. बख्शी की है जिसका विमोचन 25 अक्टूबर 2024 को हुआ था, यह वीडियो भी तभी का है.
हमने सच का पता कैसे लगाया ? हमने वायरल वीडियो पर गूगल लेंस की मदद से इमेज सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल किया. हमारी सर्च में हमें ANI News के यूट्यूब चैनल पर यह वीडियो दिखाई दिया.
वायरल वडियो में भी ANI का लोगो नजर आ रहा था, मूल वीडियो की डिटेल में इस वीडियो के बारे में लिखा था, "राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने 25 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर गलत सूचनाओं का विश्वसनीय जवाब देने पर जोर दिया और चेतावनी दी कि झूठी खबरें भारतीय सेना के मनोबल को नुकसान पहुंचा सकती हैं."
हमें ANI की 26 अक्टूबर 2024 की यह न्यूज रिपोर्ट भी मिली जिसमें इस इवेंट के बारे में विस्तार से बताया गया था.
इसके सिवा हमें Hindustan Times की इस वीडियो रिपोर्ट में यही वीडियो मिली जिसे 26 अक्टूबर 2024 को अपलोड किया गया था.
दिल्ली कार धमाका: दिल्ली में 10 नवंबर 2025 को शाम के तकरीबन 07 बजे लाल किले के पास एक कार में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है और कई अन्य के घायल होने की सूचना है. भारत सरकार ने इसे आंतकवादी हमला बताया है. इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आगे की पड़ताल जारी है.
लेकिन वायरल वीडियो एक साल पहले से इंटरनेट पर मौजूद है जिससे यह साफ होता है कि इसका दिल्ली में हुए कार धमाके से कोई संबंध नहीं है. अजित डोभाल का यह वीडियो दिल्ली धमाके से काफी पहल का है.
निष्कर्ष: सोशल मीडिया पर बोलते अजित डोभाल का पुराना वीडियो दिल्ली ब्लास्ट से जोड़कर भ्रामक दावों के साथ शेयर किया जा रहा है.
