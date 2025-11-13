ADVERTISEMENTREMOVE AD

NSA अजित डोभाल का पुराना वीडियो दिल्ली ब्लास्ट से जोड़कर वायरल

यह वीडियो दिल्ली में हुए ब्लास्ट से एक साल पहले का है.

फैजान अहमद
दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किले के नजदीक हुए एक कार ब्लास्ट धमाके में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी हैं. इस बीच सोशल मीडिया पर NSA अजित डोभाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्हें सोशल मीडिया और इसके प्रभाव के बारे में बात करते हुए सुना जा सकता है.

दावा: इस पोस्ट को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि उन्होंने दिल्ली में हुए कार धमाके के बाद उस घटना के संदर्भ में यह बयान दिया है.

( ऐसे ही दावे करने वाले अन्य पोस्ट के अर्काइव आप यहां और यहां देख सकते हैं. )

वीडियो में क्या कह रहे हैं डोभाल ? वीडियो में अजित डोभाल कहते हैं, "सोशल मीडिया के अंदर यह देखा गया है कि अगर कोई घटना घटती है तो उसके चार-छह घंटे के अंदर ही नैरेटिव को डोमिनेट कर लिया जाता है, उसके बाद में जो जाता है उसपर लोगों का ज्यादा ध्यान नहीं जाता है."

वह आगे कहते हैं कि, "अगर सोशल मीडिया पर कुछ घंटों के अंदर सही नज़रिया आ जाए तो यह उपयोगी है. देश में देशभक्तों और राष्ट्रवादियों की कमी नहीं है. वे सोशल मीडिया पर लिखते ही हैं. सोशल मीडिया का जवाब सोशल मीडिया के जरिए ही देना होगा."

क्या वायरल दावा सही है ? नहीं, वायरल दावा गलत है.

  • यह वीडियो दिल्ली में हुए ब्लास्ट से पहले का है.

  • यह वीडियो इंडियन स्ट्रेटेजिक कल्चर बुक के लॉन्च का है, जिस दौरान अजित डोभाल ने सोशल मीडिया के प्रभाव पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि सोशल मीडिया का मुकाबला सोशल मीडिया के माध्यम से किया जाना चाहिए.

  • यह बुक रिटायर्ड मेजर जनरल जी. डी. बख्शी की है जिसका विमोचन 25 अक्टूबर 2024 को हुआ था, यह वीडियो भी तभी का है.

हमने सच का पता कैसे लगाया ? हमने वायरल वीडियो पर गूगल लेंस की मदद से इमेज सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल किया. हमारी सर्च में हमें ANI News के यूट्यूब चैनल पर यह वीडियो दिखाई दिया.

  • वायरल वडियो में भी ANI का लोगो नजर आ रहा था, मूल वीडियो की डिटेल में इस वीडियो के बारे में लिखा था, "राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने 25 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर गलत सूचनाओं का विश्वसनीय जवाब देने पर जोर दिया और चेतावनी दी कि झूठी खबरें भारतीय सेना के मनोबल को नुकसान पहुंचा सकती हैं."

  • हमें ANI की 26 अक्टूबर 2024 की यह न्यूज रिपोर्ट भी मिली जिसमें इस इवेंट के बारे में विस्तार से बताया गया था.

  • इसके सिवा हमें Hindustan Times की इस वीडियो रिपोर्ट में यही वीडियो मिली जिसे 26 अक्टूबर 2024 को अपलोड किया गया था.

दिल्ली कार धमाका: दिल्ली में 10 नवंबर 2025 को शाम के तकरीबन 07 बजे लाल किले के पास एक कार में ब्लास्ट हुआ था, जिसमें अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है और कई अन्य के घायल होने की सूचना है. भारत सरकार ने इसे आंतकवादी हमला बताया है. इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आगे की पड़ताल जारी है.

  • लेकिन वायरल वीडियो एक साल पहले से इंटरनेट पर मौजूद है जिससे यह साफ होता है कि इसका दिल्ली में हुए कार धमाके से कोई संबंध नहीं है. अजित डोभाल का यह वीडियो दिल्ली धमाके से काफी पहल का है.

निष्कर्ष: सोशल मीडिया पर बोलते अजित डोभाल का पुराना वीडियो दिल्ली ब्लास्ट से जोड़कर भ्रामक दावों के साथ शेयर किया जा रहा है.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

Topics:  Delhi   Bomb Attack   NSA Ajit Doval 

