लग्जरी कार पर गाय के हमले का यह वीडियो AI की मदद से बना है

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक गाय लेम्बोर्गिनी जैसी दिखने वाली एक नारंगी रंग की लग्जरी कार पर कूदकर उसे नष्ट कर देती है.
दावा: इस पोस्ट को असली घटना बताकर दावा किया जा रहा है कि यह घटना भारत में हुई है.
क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.
यह वीडियो असली नहीं है बल्कि इसे AI की मदद से बनाया गया है.
हमने सच का पता कैसे लगाया ? वायरल वीडियो को ध्यान से देखने पर हमें इसमें कुछ ऐसी कमियां नजर आ रहीं थीं जो अक्सर AI से बनीं वीडियो की मदद में पाईं जाती हैं. जैसे की बोर्ड पर किसी साफ भाषा में ना लिखा होना, बैकग्राउंड का बदल जाना.
इसके सिवा भी हमें इस वीडियो में कुछ और खामियां नजर आयीं जिस वजह से हमें इस वीडियो के AI से बने होने का शक हुआ. इसलिए हमने इस वीडियो का AI की पहचान करने वाले टूल DeepFake-O-Meter पर चेक किया.
यहां इस वीडियो के AI से बने होने की प्रबल संभावना जताई गई.
इसके सिवा इससे सम्बंधित कीवर्ड्स सर्च करने पर हमें इंस्टाग्राम पर aikalaakari नाम का यह इंस्टाग्राम पेज मिला जिसपे इसी तरह के कई AI वीडियो अपलोड किए गए थे.
इस पेज पर अलग-अलग वीडियो में इसी कार पर सिर्फ गाय नहीं हाथी और अन्य जानवरों को चढ़ते हुए दिखाया गया था.
इस पेज पर हमें यह वीडियो भी मिला और इससे मिलते-जुलते अन्य वीडियो भी दिखाई दिए. इस चैनल पर सिर्फ AI से बने हुए वीडियो ही अपलोड किए गए थे.
निष्कर्ष: लग्जरी कार पर हमला करतीं गाय का यह वायरल वीडियो असली नहीं है बल्कि उन्हें AI की मदद बनाया गया है.
