लग्जरी कार पर गाय के हमले का यह वीडियो AI की मदद से बना है

यह वीडियो असली नहीं है बल्कि इसे AI की मदद से बनाया गया है.

फैजान अहमद
Published
वेबकूफ
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक गाय लेम्बोर्गिनी जैसी दिखने वाली एक नारंगी रंग की लग्जरी कार पर कूदकर उसे नष्ट कर देती है.

दावा: इस पोस्ट को असली घटना बताकर दावा किया जा रहा है कि यह घटना भारत में हुई है.

(ऐसे ही दावे करने वाले अन्य पोस्ट के अर्काइव आप यहां, यहां और यहां देख सकते हैं. )

क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.

  • यह वीडियो असली नहीं है बल्कि इसे AI की मदद से बनाया गया है.

हमने सच का पता कैसे लगाया ? वायरल वीडियो को ध्यान से देखने पर हमें इसमें कुछ ऐसी कमियां नजर आ रहीं थीं जो अक्सर AI से बनीं वीडियो की मदद में पाईं जाती हैं. जैसे की बोर्ड पर किसी साफ भाषा में ना लिखा होना, बैकग्राउंड का बदल जाना.

  • इसके सिवा भी हमें इस वीडियो में कुछ और खामियां नजर आयीं जिस वजह से हमें इस वीडियो के AI से बने होने का शक हुआ. इसलिए हमने इस वीडियो का AI की पहचान करने वाले टूल DeepFake-O-Meter पर चेक किया.

  • यहां इस वीडियो के AI से बने होने की प्रबल संभावना जताई गई.

  • इसके सिवा इससे सम्बंधित कीवर्ड्स सर्च करने पर हमें इंस्टाग्राम पर aikalaakari नाम का यह इंस्टाग्राम पेज मिला जिसपे इसी तरह के कई AI वीडियो अपलोड किए गए थे.

  • इस पेज पर अलग-अलग वीडियो में इसी कार पर सिर्फ गाय नहीं हाथी और अन्य जानवरों को चढ़ते हुए दिखाया गया था.

इस पेज पर हमें यह वीडियो भी मिला और इससे मिलते-जुलते अन्य वीडियो भी दिखाई दिए. इस चैनल पर सिर्फ AI से बने हुए वीडियो ही अपलोड किए गए थे.

निष्कर्ष: लग्जरी कार पर हमला करतीं गाय का यह वायरल वीडियो असली नहीं है बल्कि उन्हें AI की मदद बनाया गया है.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.? )

Topics:  Viral Video   Artificial Intelligence   Car 

