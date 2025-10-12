शिवराज चौहान के हाथ में हुए फ्रैक्चर की पुरानी फोटो, भ्रामक दावों के साथ वायरल

सोशल मीडिया पर कृषी मंत्री और मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें कथित तौर पर एक फोटो में उनके दाए हाथ में प्लास्टर दिखाया गया है तो वहीं दूसरी तस्वीर में उनके बाएं हाथ में प्लास्टर दिखाया गया है.
दावा: इस पोस्ट को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान अपने हाथ की चोट को लेकर झूठ बोल रहे हैं और इन तस्वीरों की मदद से यह साबित हो रहा है.
क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.
वायरल तस्वीर में छेड़छाड़ कर उसे पलट दिया गया है.
यह वायरल तस्वीर और घटना हालिया नहीं है बल्कि 2019 की है.
हमने सच का पता कैसे लगाया ? इससे सम्बंधित कीवर्ड्स सर्च करने पर हमें 30 सितंबर 2019 की मध्य प्रदेश के झाबुआ में हुए उनके कार्यक्रम की तस्वीरें मिलीं जिनमें शिवराज सिंह चौहान इन्हीं कपड़ों में नजर आ रहे हैं.
उनके आधिकारिक X (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर अपलोड की गई तस्वीरों में शिवराज सिंह चौहान वायरल सेल्फी के उलट दाहिने हाथ में आर्म स्लिंग पहने हुए दिखाई दे रहे हैं.
इसके सिवा हमें मध्य प्रदेश के एमपी राकेश सिंह की भी X पोस्ट में कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाईं दीं जहां शिवराज सिंह चौहान दाहिने हाथ में आर्म स्लिंग पहने हुए दिखाई दे रहे थे.
बीजेपी नेता राकेश सिंह द्वारा अपलोड की गई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि शिवराज सिंह चौहान द्वारा पहनी गई जैकेट के बटन वायरल सेल्फी के बटन के उलटी तरफ हैं, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि यह सेल्फी मिरर इमेज यानी तस्वीर पलट गई है.
निष्कर्ष: सोशल मीडिया पर शिवराज सिंह चौहान के हाथ में चोट लगने का पुराना फोटो भ्रामक दावों के साथ शेयर किया जा रहा है.
(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर 9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.? )