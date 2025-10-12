शिवराज चौहान के हाथ में हुए फ्रैक्चर की पुरानी फोटो, भ्रामक दावों के साथ वायरल

सोशल मीडिया पर कृषी मंत्री और मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें कथित तौर पर एक फोटो में उनके दाए हाथ में प्लास्टर दिखाया गया है तो वहीं दूसरी तस्वीर में उनके बाएं हाथ में प्लास्टर दिखाया गया है.

दावा: इस पोस्ट को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान अपने हाथ की चोट को लेकर झूठ बोल रहे हैं और इन तस्वीरों की मदद से यह साबित हो रहा है.