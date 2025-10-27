Maithili Thakur Interview: "अलीनगर को आदर्श नगर बनाना है"

मैथिली ठाकुर से उनके एक वीडियो के बारे में भी पूछा गया, जिसमें वह अली को लेकर गाना गा रही हैं ('दमादम मस्त कलंदर, अली दा पैला नंबर'), जबकि अली नगर में आकर वह नाम बदलने की बात कर रही हैं. इस पर उन्होंने जवाब दिया कि "कलाकार ऐसा होता है कि जो ऑडियंस डिमांड करती है, उनको वह गाना पड़ता है. उन्होंने कहा कि 'दमादम मस्त कलंद' उन्होंने बचपन में बहुत गाया है और अभी भी गाती हैं."

इसके अलावा, बिहार में पलायन और बेरोजगारी के मुद्दे पर मैथिली ठाकुर ने कहा कि उनका परिवार 'इनडायरेक्टली अफेक्टेड जनरेशन' है.

संगठन और पार्टी के कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके उन्हें टिकट दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा, "संगठन का आदेश सब लोगों के लिए सर्वोपरि है. यह मुझे संगठन के परिवार में सम्मिलित होने के बाद महसूस हुआ कि संगठन कितना मजबूत है." उन्होंने आगे कहा कि वह उस परिवार की हिस्सा बन चुकी हैं, इसलिए उन पर अब जिम्मेदारियां हैं.