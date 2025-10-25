बिहार: कांग्रेस की सीट घटी-12 पर आपस में ही टक्कर, महागठबंधन की कंप्लीट पिक्चर

पहले चरण में इन सीटों पर आपसी मुकाबला:

वैशाली: कांग्रेस के संजीव सिंह के सामने आरजेडी के अजय कुशवाहा.

बिहारशरीफ: कांग्रेस के उमैर खान और सीपीआई के शिव प्रकाश यादव आमने-सामने

राजापाकर: कांग्रेस की प्रतिमा कुमारी और सीपीआई के मोहित पासवान में फ्रैंडली फाइट

बछवाड़ा: कांग्रेस के शिव प्रकाश गरीब दास के सामने सीपीआई के अवधेश कुमार राय

बेलदौर: कांग्रेस के मिथिलेश निषाद और आईआईपी की तनीषा चौहान में टक्कर

गौरा बौराम: आरजेडी के अफजल अली और वीआईपी के संतोष सहनी के बीच में मुकाबला दूसरे चरण में इन सीटों पर आपसी मुकाबला:

नरकटियागंज: कांग्रेस के शाश्वत केदार और आरजेडी के दीपक यादव महागठबंधन से ताल ठोक रहे हैं

कहलगांव: कांग्रेस के प्रवीण कुशवाहा के सामने आरजेडी के रजनीश भारती

सुल्तानगंज- कांग्रेस के ललन यादव और आरजेडी के चंदन सिंह में दोस्ताना मुकाबला

सिकंदरा (सु)- कांग्रेस के विनोद चौधरी और आरजेडी के उदय नारायण चौधरी के बीच टक्कर

करगहर- कांग्रेस के संतोष मिश्रा के सामने होंगे सीपीआई के महेंद्र गुप्ता

चैनपुर- आरजेडी के टिकट पर पूर्व मंत्री बृजकिशोर बिंद और वीआईपी के प्रत्याशी गोविंद बिंद उर्फ बाल गोविंद बिंद भी मैदान में हैं

फ्रैंडली फाइट के सवाल पर महागठबंधन की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीपीआई(एमएल) के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि कुछ सीटों पर आस में रणनीतिक मुकाबला होगा. एक-दो प्रतिशत इधर-उधर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है. चुनाव जैसे-जैसे आगे बढ़ेगा, एक-दो प्रत्याशी को पीछे हटना चाहिए. इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं है.

इससे पहले गहलोत ने कहा था कि 5-10 सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है.

हालांकि, जानकारों की मानें तो इससे महागठबंधन को नुकसान हो सकता है. प्रवीण बागी कहते हैं, "फ्रैंडली फाइट से सिर्फ एक सीट पर नुकसान नहीं होगा, बल्कि उसके आस-पास की सीटों पर भी असर पड़ेगा. चुनाव में कोई फ्रैंडली नहीं होता. सभी जीतने के लिए लड़ते हैं. एक सीट पर गठबंधन के दो उम्मीदवारों के आने से कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय नहीं होगा और वे एक-दूसरे खिलाफ दिखेंगे."

इसके साथ ही वे कहते हैं, "जो कटूता उस एक सीट पर होगी, वो अन्य सीटों पर भी दिखेगी. ये इतना सरल और आसान नहीं, जितना ये लोग बता रहे हैं. ये बहुत घातक होगा. इन सीटों पर प्रचार में भी दिक्कत आएगी. जिससे वोटर्स में एक गलत संदेश जाएगा."