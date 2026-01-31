UP SIR: सबसे ज्यादा नाम कटने वाली 20 लोकसभा सीटों में 15 पर BJP, पैटर्न क्या है?

1. फर्रुखाबाद (Farrukhabad): यहां BJP की जीत का अंतर केवल 2,678 वोट था, जबकि यहां 3,47,489 (19.89%) वोट हटाए गए. हटाए गए वोट जीत के अंतर से लगभग 130 गुना अधिक हैं.

2. हमीरपुर (Hamirpur): यहां SP की जीत का अंतर मात्र 2,629 था, जबकि डिलीशन 2,06,953 का हुआ है.

3. बांसगांव (Bansgaon-SC): BJP यहां केवल 3,150 वोटों से जीती, जबकि यहां 3,37,432 वोट हटाए गए.

4. सलेमपुर (Salempur): SP ने यहां 3,573 वोटों से जीत दर्ज की, जबकि 3,10,812 वोट डिलीट किए गए.

5. धौरहरा (Dhaurahra): SP की जीत का अंतर 4,449 था, जबकि 2,76,623 वोट काट दिए गए.

6. फूलपुर (Phulpur): यहां BJP ने 4,332 वोटों के अंतर से जीत हासिल की, जबकि यहां 5,81,886 (28.15%) वोट हटाए गए. यहां डिलीशन और मार्जिन का अंतर 5,77,554 है, जो काफी ज्यादा है.

7. मेरठ (Meerut): यहां BJP की जीत का अंतर 10,585 था, लेकिन हटाए गए वोटों की संख्या 5,48,894 है.