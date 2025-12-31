MP SIR: महिलाओं का 24% ज्यादा डिलीशन, ग्रामीण- आदिवासी सीटों पर ज्यादा नाम कटे

EXCLUSIVE: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के बाद वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट रोल जारी हो गया है. राज्य भर में कुल 42 लाख 74 हजार 160 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं.

23 दिसंबर को संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राम प्रताप सिंह जादौन ने बताया कि 27 अक्टूबर 2025 तक प्रदेश में 5 करोड़ 74 लाख 06 हजार 143 मतदाता थे. आज की तारीख में 5 करोड़ 31 लाख 31 हजार 983 मतदाता हैं.