बिहार: 18 सीटों पर महागठबंधन की हार का मार्जिन, जन सुराज को मिले वोटों से कम

बिहार विधानसभा चुनाव में जन सुराज पार्टी को पोस्टल बैलेट के जरिए 12,378 और ईवीएम के जरिए 16,65205 वोट मिले. दोनों को मिलाकर कुल 16,77,583 वोट प्रशांत किशोर की पार्टी को मिले हैं.

अगर प्रतिशत में देखें तो जन सुराज को 3.34% वोट मिले हैं.

सारण जिले की मढ़ौरा सीट पर जन सुराज दूसरे नबंर पर रही. यहां आरजेडी के जितेंद्र कुमार राय को 86,811 वोट मिले. वहीं दूसरे नंबर पर रहे जेएसपी के नवीन कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह को 58,190 वोट मिले. जीत-हार का अंतर 27,928 वोट का रहा. यहां उम्मीदवार के नामांकन खारिज होने से एनडीए पहले ही रेस से बाहर हो गया था.

जन सुराज 115 सीटों पर तीसरे नंबर पर रही. इन 115 सीटों में से 102 पर NDA की जीत हुई है. इन 102 में से 101 सीटों पर महागठबंधन दूसरे नंबर पर था.