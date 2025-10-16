बिहार- 'हर घर सरकारी नौकरी': आंकड़े बता रहे हकीकत से कितना दूर तेजस्वी का वादा

वादों और दावों के बीच असल बात रोजगार सृजन की होनी चाहिए. जाति आधारित गणना में 6000 रुपये से कम मासिक आय वाले परिवार को गरीब माना गया है. 34.13% परिवार इस श्रेणी में हैं.

प्रदेश में संगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की संख्या 15.9 लाख है, जो कि जनसंख्या का 1.22% है. वहीं 27.9 लाख या 2.14% लोग असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं. 1.07 करोड़ लोग किसान या कृषि सहायक के रूप में काम करते हैं, जो जनसंख्या का 7.7% है. जबकि 2.18 करोड़ या 16.73% लोग लोग मजदूर के रूप में काम करते हैं.

आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2023-24 में बिहार में प्रति व्यक्ति आया 66,828 रुपये है, जो कि देश के अन्य राज्यों की तुलना में बेहद कम है. ऐसे में रोजगार सृजन और लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश की जरूरत है.