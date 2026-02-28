पश्चिम बंगाल SIR: महिलाओं का ज्यादा डिलीशन, किस विधानसभा में सबसे ज्यादा नाम कटे

पश्चिम बंगाल में हुए विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रिया के बाद मतदाताओं की फाइनल लिस्ट प्रकाशित हो चुकी है. अब प्रदेश में कुल 7,04,59,284 वोटर हैं. अगर विधानसभा सीट के हिसाब से देखें तो वोटर ड्राफ्ट रोल पब्लिश होने के बाद सबसे ज्यादा डिलीशन डबग्राम-फुलबाड़ी, बागदा और सोनारपुर उत्तर में हुआ है. सबसे ज्यादा महिलाओं के डिलीशन (Female Deletions) वाली टॉप विधानसभा सीटों की बात करें तो यहां भी डबग्राम-फुलबाड़ी और बागदा सबसे ऊपर हैं. पश्चिम बंगाल में विधानसभा के हिसाब से बताते हैं किस सीट पर सबसे ज्यादा डिलीशन और कहां सबसे ज्यादा नाम जोड़े गए.