उत्तराखंड: 8.40 लाख वोटर्स के नाम कटेंगे, विस्थापन बड़ी वजह- देहरादून सबसे आगे

उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)-2026 का पहला चरण पूरा हो गया है. राज्य में SIR से पहले कुल 79,60,762 मतदाता थे. सभी को एन्यूमरेशन फॉर्म दिए गए, लेकिन 7 जुलाई तक 71,16,650 फॉर्म ही वापस मिले. अनकलेक्टेबल एन्यूमरेशन फॉर्म (UEF) की संख्या 8,41,020 (10.56%) रही. यानी उत्तराखंड के करीब 10.56% मतदाताओं को वोटर लिस्ट से बाहर किया जाएगा.

निर्वाचन आयोग के मुताबिक, 8 जून से 7 जुलाई 2026 तक घर-घर सत्यापन (House to House Visit) अभियान चला और 14 जुलाई 2026 को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन की जाएगी. इसके बाद 14 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगी, जिनका निस्तारण कर 15 सितंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी.