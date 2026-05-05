एडजुडिकेशन इफेक्ट: 49 सीट-मार्जिन से ज्यादा डिलीशन,48 पर TMC थी अब 24 BJP को गईं

औद्योगिक और मध्य बंगाल (जैसे बर्धमान-दुर्गापुर, आसनसोल, हुगली) में मध्यम स्तर के डिलीशन हुआ है. यहां 2021 के टीएमसी के दबदबे वाली सीटों पर 2026 में बीजेपी ने कब्जा किया है.

जंगीपुर (Jangipur): राज्य में सबसे अधिक 2,75,900 एडजुडिकेशन वोटर डिलीशन यहीं हुआ है. 2021 में यहां की सभी 9 विधानसभा सीटों पर टीएमसी का कब्जा था, लेकिन 2026 में टीएमसी 5 सीटों पर आ गई है और बीजेपी ने 3 सीटों पर बढ़त बना ली है.

बर्धमान-दुर्गापुर (Bardhaman- Durgapur): यहां 88,087 वोटरों का डिलीशन हुआ है. 2021 में टीएमसी ने यहां 6 सीटें जीती थीं और बीजेपी को मात्र 1 सीट मिली थी, लेकिन 2026 में समीकरण पूरी तरह पलट गए हैं; अब बीजेपी 6 सीटों पर आगे है और टीएमसी 1 सीट पर सिमट गई है.

आसनसोल (Asansol): 62,555 वोटर डिलीशन के साथ इस संसदीय क्षेत्र के नतीजे पूरी तरह बदल गए हैं. 2021 में यहां टीएमसी 5 और बीजेपी 2 सीटों पर थी, जबकि 2026 में बीजेपी यहां की सभी 7 सीटों पर आगे चल रही है और टीएमसी शून्य पर आ गई है.