"जाति-सूचक गाली दी, बाल खींचे," UGC नियमों पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बवाल

छात्रों का कहना है कि इस मामले अब तक FIR दर्ज नहीं की गई क्योंकि विश्वविद्यालय ने हिंसा की रिपोर्ट थाने को नहीं भेजी. उन्हें मेडिकल सुविधा और FIR के लिए विश्वविद्यालय और थाने के बीच चक्कर लगाने पड़ रहे हैं. मेडिकल के लिए भी विश्वविद्यालय के तरफ से फॉरवर्ड नहीं किया जा रहा है.

कर्नलगंज थाने में दी गई शिकायत में कहा गया है कि हमलावरों ने छात्रों को पीटा, छात्राओं के बाल खींचे और प्राइवेट पार्ट्स पर हमला किया, साथ ही लाठी और डंडों से हमला किया और 'चमार, पासी, नीच' जैसे जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर जान से मारने की धमकी दी.

कर्नलगंज थाना प्रभारी ने द क्विंट को बताया कि उन्हें शिकायत पत्र मिल गया है, लेकिन विश्वविद्यालय की पूरी रिपोर्ट मिलने के बाद ही FIR दर्ज की जाएगी, जो अभी तक नहीं आई है.