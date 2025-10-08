दलित की पीटकर हत्या: सिर्फ अफवाह वजह या डंडे लिए 'भीड़' पर कानूनी शिकंजे की कमी?

पुलिस ने इस मामले किसी भी तरह की जाति के एंगल को खारिज किया है. एसपी ने कहा, "कुछ लोग मामले को जातिगत रंग देने की कोशिश कर रहे हैं. पुलिस की तरफ से मैं इतना बताना चाहूंगा कि मृतक को गांव के लोग न जानते थे, न पहचानते थे और न ही उसकी जाति जानते थे. हत्या में सभी जाति के लोग शामिल थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है. वहीं अन्य आरोपियों की तलाश जारी है, जिनकी जल्द गिरफ्तारी होगी. सभी आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी."

एसपी ने बताया कि मामले में गैंगस्टर एक्ट और एनएसए के तहत भी कार्रवाई की जाएगी.

गंगादीन ने दोषियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की मांग की है. उन्होंने कहा, "मैंने यही मांग रखी है कि दोषियों के खिलाफ शख्स से शख्त कार्रवाई हो और उनके घरों पर बुलडोजर चले. योगी आदित्यनाथ जी हमारे नेता हैं. हम गरीबों के रखवाले हैं. कम से कम वो तो ये देखें कि हम गरीबों के साथ क्या हो रहा है."