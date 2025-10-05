I Love Muhammad विवाद से किसे फायदा?

हालांकि कानपुर के डीसीपी वेस्ट दिनेश त्रिपाठी ने दावा किया कि FIR 'आई लव मोहम्मद' के लिखने या बैनर को लेकर नहीं की गई है, बल्कि जुलूस के दौरान एक पक्ष की ओर से दूसरे पक्ष के पोस्टर फाड़ने को लेकर हुई है. लेकिन सवाल यही है कि अगर आई लव मोहम्मद के पोस्टर से जुड़ा ये विवाद नहीं था तो फिर एफआईआर में इसका जिक्र क्यों? एफआईआर में नए चलन का जिक्र क्यों? सीधा दूसरे धर्म के पोस्टर को फाड़ने को लेकर एफआईआर करते.

इसी एफआईर के बाद देशभर में मुसलमानों में नाराजगी देखने को मिली. मुसलमानों में संदेश गया कि आई लव मोहम्मद लिखने की वजह से एफआईआर हुई. और फिर बरेली में भी प्रशासन को इसी के खिलाफ ज्ञापन देने की बात कही गई थी. लेकिन वहां माहौल खराब हो गया.

बरेली के एसएसपी अनुराग आर्या के मुताबिक, 30 सितंबर तक 10 एकआईआर दर्ज कर 73 आरोपियों को अरेस्ट कर जेल भेजा जा चुका है. इस गिरफ्तारी में इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष और इस्लामी विद्वान अहमद रजा. खान के वंशज मौलाना तौकीर रजा खान भी हैं. इन्हीं के ऐलान को देखते हुए बरेली में अलग-अलग मस्जिदों के बाहर मुस्लिम समाज के लोग हाथों में आई लव मोहम्मद का बैनर और पोस्टर लिए जमा हुए थे. पुलिस ने लोगों को इस्लामिया ग्राउंड में जाने से रोका फिर पुलिस ने ताबड़तोड़ लाठीचार्ज किया. आंसू गैस के गोले दागे. कई लोग और पुलिस वाले घायल हुए.

अब सवाल है कि जब तौकीर रजा खान आई लव मोहम्मद से जुड़े मामले पर ज्ञापन देने की बात कह रहे थे तो क्या प्रशासन ने शांति के साथ ज्ञापन लेने का रास्ता निकाला? क्या प्रशासन को नहीं पता कि मोहम्मद साहब से मुसलमानों की आस्था जुड़ी है. क्या प्रशासन ने मौलाना तौकीर रजा से कहा कि आप 2-4 लोगों के साथ आइए और ज्ञापन दे दीजिए क्योंकि अभी दूसरे धर्म का त्योहार है. सब शांति से त्योहार मनाते हैं. अगर सच में समाज में शांति और विकास की फिक्र है तो क्यों नहीं इस पूरे मामले को सेंसिटिव तरीके से हैंडल करने की कोशिश हुई?