कोडीन सिरप माफिया कौन? 5 तरह के फर्जी फर्म, पूर्वी यूपी हब- बांग्लादेश तक नेक्सस

"मैं 12वीं पास हूं. दिलीप जयसवाल ने मेरा फर्म खुलवाया था. सब कुछ वही देखता था. कागज सहित लेन देन का पूरा काम. मुझे महीने के 20 हजार रुपए मिलते थे."

ये कहना है बादल आर्या का. आरोप है कि बादल आर्या उस नेक्सेस (codeine-based cough syrup) का छोटा सा मोहरा था, जिसके जरिए उत्तर प्रदेश सहित झारखंड और पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश तक फर्जी फर्म के जरिए कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी की जाती थी. इस केस में उत्तर प्रदेश सरकार ने SIT का गठन किया है. 128 FIR दर्ज हुई है. 32 लोग गिरफ्तार हुए. FSDA (खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन) ने 280 दवा लाइसेंस रद्द करने के लिए नोटिस भेजे हैं. प्रदेश पुलिस, STF और FSDA की संयुक्त कार्रवाई के बाद यह नेटवर्क हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, झारखंड, असम और त्रिपुरा तक जुड़ा पाया गया.