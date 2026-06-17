'खान सर' विवाद: बिहार के कोचिंग सेंटरों की दुश्मनी, बनी मुस्लिम VS यादव की लड़ाई

पटना के एक कट्टरपंथी हिंदू संगठन 'हिंदू शिव भवानी सेना' ने एक वीडियो जारी कर खान सर को 'जिहादी' कहा है. वीडियो में दावा किया गया, "खान सर ने अपनी ही एक छात्रा से शादी की है, जिसे उन्होंने पढ़ाया था. उनकी कक्षाओं में संस्कृति, राष्ट्रीय शिक्षा या देशभक्ति की कोई भावना नहीं है. वह एक 'लव जिहादी' हैं, और उनका शैक्षणिक संस्थान 'लव जिहाद' को बढ़ावा देता है. ऐसे लोगों की संपत्ति की जांच होनी चाहिए."

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर एक दूसरे दक्षिणपंथी प्रोपेगैंडा हैंडल ने भी एक कोलाज शेयर किया. इस कोलाज में एक तरफ हाथ में कलावा (पवित्र धागा) पहने आतंकवादी अजमल कसाब की तस्वीर थी, तो दूसरी तरफ माथे पर तिलक लगाए खान सर की फोटो थी. इस कोलाज के कैप्शन में लिखा गया था: “मूर्ख बनाने की कला.”

हालांकि कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने इस पूरे मामले को सीधे तौर पर हिंदू-मुस्लिम की लड़ाई के रूप में पेश नहीं किया, लेकिन उन्होंने रोशन आनंद का पक्ष जरूर लिया.

अपने अल्पसंख्यक-विरोधी बयानों के लिए जाने जाने वाले मशहूर यूट्यूबर मनीष कश्यप ने भी कई वीडियो में खान सर की तीखी आलोचना की. कश्यप पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP) से जुड़े रहे थे और उन्होंने जन सुराज पार्टी के टिकट पर पिछला विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. खान सर पर उनका यह रुख तीन साल पहले के मुकाबले बिल्कुल उलट है, जब उन्होंने खान सर का इंटरव्यू लिया था और उनकी जमकर तारीफें की थीं. तब कश्यप ने कहा था कि देश को उनके जैसे कई और शिक्षकों की जरूरत है.