WB SIR- एडजुडिकेशन में 45% वोटर अयोग्य, मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद ज्यादा प्रभावित

आदिवासी बहुल और पहाड़ी इलाकों जैसे झारग्राम और कलिम्पोंग में सबसे कम मामले एडजुडिकेशन के दायरे में आए. झारग्राम में 6,682 मामलों पर कार्रवाई होनी थी, जिनमें से 5,442 योग्य और 1,240 अयोग्य मिले.

कलिम्पोंग में कुल 6,790 मामले थे, जिनमें 4,383 योग्य और 2,407 अयोग्य करार दिए गए.

पुरुलिया (कुल 33,577 मामले, 27,635 योग्य) और बांकुड़ा (कुल 39,117 मामले, 32,584 योग्य) भी उन जिलों में शामिल हैं जहां निर्णयाधीन मामलों की संख्या काफी कम थी और अयोग्यता का प्रतिशत भी अन्य जिलों की तुलना में कम रहा.