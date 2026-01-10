बांग्लादेशी बताने वाली मशीन का सच: UP में ‘ऑपरेशन घुसपैठिया’ की पड़ताल

वहीं इस मामले पर अजय शर्मा ने कहा, "हमारी यह सामान्य जांच थी. हम बांग्लादेशी घुसपैठियों की जांच नहीं कर रहे थे. जैसे बच्चों को कहा जाता है कि चुप हो जाओ, नहीं तो पुलिस आ जाएगी. वैसा ही एक सामान्य मामला था. इसमें न तो कोई गाली गलौज हुई और न ही किसी को धमकाया गया. सब कुछ सामान्य तरीके से हुआ. झुग्गी-बस्तियों में इस तरह की जांच पांच, दस या पंद्रह दिन में होती रहती है. इस दौरान यह देखा जाता है कि कोई संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं रह रहा है, कोई जिला बदर तो नहीं है, कोई हिस्ट्रीशीटर तो नहीं है, या कहीं बाहर अपराध करके यहां छुपा तो नहीं हुआ है. यह सोसाइटी में भी होती है."

"काम की तलाश में बंगाल से आए हैं, बांग्लादेशी नहीं हैं"

'द क्विंट' की टीम कौशांबी के भोवापुर स्थित एक स्लम एरिया में भी पहुंची, जहां ज्यादातर बिहार और बंगाल से काम की तलाश में आए मजदूर रहते हैं. यहा. भी लोगों ने बताया कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम पर पुलिस पूछताछ कर रही है. एक निवासी ने बताया,