बिहार चुनाव: NDA में बेटा, बहू, दामाद, समधन को टिकट, ‘परिवारवाद’ चेहरा बेनकाब!

BJP में पहले से ही राजनातिक परिवार से आने वाले कई विधायक हैं, जिन्हें इसबार भी टिकट मिला है. इसके अलावा इस बार के चुनाव में भी रिश्तेदारों की एंट्री हुई है. लिस्ट देखिए,

बीजेपी ने गौरा बौराम सीट से पूर्व आईआरएस सुजीत कुमार सिंह को टिकट दिया है. पूर्व आईआरएस सुजीत सिंह की पत्नी स्वर्णा सिंह पहले से विधायक हैं. सुजीत वीआरएस लेकर अक्टूबर में ही BJP में शामिल हुए.

रमा निषाद- बीजेपी के पूर्व सासंद अजय निषाद की पत्नी रमा निषाद को औराई से टिकट दिया है. रमा निषाद पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं,

तीसरा नाम है औरंगाबाद सदर सीट से त्रिविक्रम नारायण सिंह. ये पूर्व BJP सांसद गोपाल नारायण सिंह के बेटे हैं और यह उनका पहला चुनाव है.

सम्राट चौधरी- बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी- तारापुर सीट से बीजेपी ने टिकट दिया है. पिता शकुनी चौधरी कई बार विधायक रहे, सांसद भी रहे. मां पार्वती देवी भी विधायक रह चुकी हैं.

पांच बार विधायक और उप वित्तमंत्री रहे अंबिका शरण सिंह के बेटे राघवेंद्र प्रताप सिंह बरहरा के विधायक हैं इन्हें यहीं से दोबारा टिकट मिला है।

पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा झंझारपुर से विधायक हैं इसी सीट से इन्हें टिकट मिला है।

पूर्व विधायक बृज किशोर सिंह के बेटे अरुण कुमार सिंह बरुराज से विधायक हैं और यहीं से इन्हें टिकट मिला है, इनके दादा भी विधायक थे।

पूर्व विधायक स्वर्गीय नवीन किशोर सिन्हा के बेटे नितिन नबीन बांकीपुर से विधायक हैं और यहीं से उन्हें टिकट मिला है।

पूर्व विधायक और सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद चौरसिया के बेटे संजीव चौरसिया दीघा से विधायक हैं और यहीं से इन्हें टिकट मिला है।

पूर्व विधायक भूवेंद्र नारायण सिंह के बेटे देवेश कांत सिंह गोरेयाकोठी से विधायक हैं और इन्हें इसी सीट से टिकट मिला है, इनके दादा कृष्णा कांत सिंह भी विधायक थे।

जमुई से श्रेयसी सिंह दोबारा चुनाव लड़ रही हैं। उनके पिता दिग्विजय सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं.

छातापुर से नीरज कुमार बबलू दोबारा मैदान में हैं, जिनके भाई हरि नारायण सिंह पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं.

प्राणपुर से निशा सिंह को दोबारा टिकट मिला है. वे पूर्व मंत्री विनोद कुमार सिंह की पत्नी हैं.