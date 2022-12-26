IIFA 2023: 'Brahmastra Part One: Shiva' & 'Gangubai Kathiawadi' Lead Nominees
Here is the complete list of nominees for IIFA 2023.
The nominations for the 23rd edition of the International Indian Film Academy and Awards (IIFA) were announced on Monday, 26 December. The voting for the nominations, listed in twelve distinct categories, will go live on 27 December. Films such as Brahmastra Part One: Shiva, Gangubai Kathiawadi, and Bhool Bhulaiyaa 2, among others, are leading the list of nominees. The event will take place on 9, 10, and 11 February 2023 at Yas Island in Abu Dhabi, UAE.
Here is the complete list of nominees:
Best Picture
Bhool Bhulaiyaa 2
Darlings
Drishyam 2
Gangubai Kathiawadi
Vikram Vedha
Best Direction
Bhool Bhulaiyaa 2
Brahmastra Part One: Shiva
Darlings
Gangubai Kathiawadi
Monica O My Darling
Rocketry: The Nambi Effect
Best Performance In a Leading Role (Female)
Yami Gautam Dhar - A Thursday
Tabu - Bhool Bhulaiyaa 2
Alia Bhatt - Darlings
Shefali Shah - Darlings
Alia Bhatt - Gangubai Kathiawadi
Best Performance In a Leading Role (Male)
Kartik Aaryan - Bhool Bhulaiyaa 2
Abhishek Bachchan - Dasvi
Ajay Devgn - Drishyam 2
Rajkummar Rao - Monica, O My Darling
Anupam Kher - The Kashmir Files
Hrithik Roshan - Vikram Vedha
Best Performance In a Supporting Role (Female)
Sheeba Chadha - Badhaai Do
Mouni Roy - Brahmastra Part One: Shiva
Nimrat Kaur - Dasvi
Tabu - Drishyam 2
Radhika Apte - Monica, O My Darling
Best Performance In a Supporting Role (Male)
Abhishek Banerjee - Bhediya
Shah Rukh Khan - Brahmastra Part One: Shiva
Vijay Raaz - Gangubai Kathiawadi
Anil Kapoor - Jugjugg Jeeyo
Sikander Kher - Monica, O My Darling
Best Music Direction
Pritam - Bhool Bhulaiyaa 2
Pritam - Brahmastra Part One: Shiva
Sanjay Leela Bhansali - Gangubai Kathiawadi
Oaff and Savera - Gehraiyaan
Tanishk Bagchi, Pozy - Niranjan Dhar
Kanishk Seth and Vishal Shelke - Jugjugg Jeeyo
Best Playback Singer (Female)
Jonita Gandhi - 'Deva Deva' (Brahmastra Part One: Shiva)
Shreya Ghoshal - 'Rasiya' (Brahmastra Part One: Shiva)
Shreya Ghoshal - 'Jab Saiyaan' (Gangubai Kathiawadi)
Lothika - 'Doobey' (Gehraiyaan)
Kavita Seth - 'Rangi Sari' Traditional/Folk Song (Jugjugg Jeeyo)
Best Playback Singer (Male)
Arijit Singh - 'Kesariya' (Brahmastra Part One: Shiva)
Arijit Singh - 'Deva Deva' (Brahmastra Part One: Shiva)
Mohit Chauhan - 'Gehraiyaan' (Reprise) (Gehraiyaan)
Kanishk Seth - 'Rangi Sari' Traditional/Folk Song (Jugjugg Jeeyo)
Aditya Rao - 'Behney Do' (Rocketry: The Nambi Effect)
Best Story (Original)
Akshat Ghildial and Suman Adhikary - Badhaai Do
Ayan Mukherji - Brahmastra Part One: Shiva
R Balki - Chup
Jasmeet K Reen and Parveez Shaikh - Darlings
Vivek Ranjan Agnihotri - The Kashmir Files
Best Story (Adapted)
Aamil Keeyan Khan and Abhishek Pathak - Drishyam 2
S Hussain Zaidi and Jane Borges - Gangubai Kathiawadi
Yogesh Chandekar - Monica, O My Darling
R Madhavan - Rocketry: The Nambi Effect
Pushkar, Gayatri, and BA Fida - Vikram Vedha
Best Lyrics
'Atak Gaya Hai' (Badhaai Do) - Varun Grover
'Kesariya' (Brahmastra Part One: Shiva) - Amitabh Bhattacharya
'Jab Saiyaan' (Gangubai Kathiawadi) - AM Turaz
'Gehraiyaan' (Gehraiyaan) - Ankur Tewari
'Behney Do' (Rocketry: The Nambi Effect) - Raj Shekhar
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