राहुल गांधी और नेहा बोरा की यह तस्वीर असली नहीं AI है

यहां से हमें इस तस्वीर के AI से बने होने का शक हुआ इसलिए हमने इस तस्वीर को AI से बने कॉन्टेंट की पहचान करने वाले टूल Hive Moderation पर चेक किया, जहां इस तस्वीर के AI से बने होने की 99 प्रतिशत संभावना जताई गई.