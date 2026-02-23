मोदी सरकार आखिर डेटा क्यों छिपा रही है और इससे किसे फायदा हो रहा है?

जनगणना (Census), अपराध के आंकड़े, हेट क्राइम, घरेलू खर्च, देश की जीडीपी (GDP), रोजगार, कोविड से हुई मौतें, हवा की क्वालिटी (AQI) और कांग्रेस का 'वोट चोरी' का आरोप- क्या आप जानते हैं इन सबमें क्या कॉमन है?

जवाब है: मोदी सरकार द्वारा डेटा (आंकड़ों) को लेकर अपनाई गई 'ना' की नीति.

हालात ये हैं कि या तो सरकार ने लंबे समय से आंकड़े जुटाए ही नहीं, या फिर डेटा मौजूद ही नहीं है. कभी आंकड़े गिनने का तरीका ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं होता, तो कभी सरकार दुनिया भर की रिपोर्ट्स को ही सिरे से खारिज कर देती है. अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि सरकार डेटा को दबाकर बैठ जाती है.

हद तो तब हो गई जब केंद्र सरकार ने हाल ही में संसद में बताया कि उनके पास पिछले 5 सालों की RTI (सूचना का अधिकार) को लेकर भी कोई डेटा नहीं है. सरकार का कहना है कि कितने RTI आवेदन बिना जानकारी दिए लौटाए गए या रिजेक्ट हुए, इसका हिसाब केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) रखता ही नहीं है.

अब सवाल यह उठता है कि आखिर मोदी सरकार इतने जरूरी आंकड़े जुटा क्यों नहीं रही है? आलम यह है कि पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता अक्सर तंज कसते हुए कहते हैं कि NDA का असली मतलब है- "No Data Available".

लेकिन याद रखिए, आंकड़े न होने का मतलब यह नहीं है कि समस्या खत्म हो गई है. जब ये बेसिक डेटा ही मौजूद नहीं है, तो मोदी सरकार यह कैसे तय कर रही है कि किन लोगों को मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है? जनता के टैक्स के पैसे से चलने वाली जन-कल्याणकारी योजनाएं (Welfare Schemes) सही लाभार्थियों तक पहुंच भी रही है या नहीं, इसका पता कैसे चल रहा है?

इस रिपोर्ट में हम विस्तार से समझेंगे कि कैसे सरकार की इस 'डेटा से दूरी' का खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है.