एक BLO की मौत और SIR का डरावना सच

मध्य प्रदेश में अब तक कम से कम 9 BLO की मौत की खबर है, जबकि उत्तर प्रदेश में यह संख्या 7 बताई जा रही है. इसके मुकाबले पश्चिम बंगाल में यह आंकड़ा 6 है. सिर्फ मौतों की संख्या ही चिंताजनक नहीं है, बल्कि इन दोनों बीजेपी-शासित राज्यों में SIR की प्रक्रिया जमीन पर भारी अव्यवस्था भी पैदा कर रही है. कई टीवी चैनलों ने ऐसे वीडियो दिखाए हैं, जिनमें अफसर रोते हुए कहते नजर आ रहे हैं कि वे अब इस दबाव को और झेल नहीं पा रहे.

इन राज्यों के कुछ इलाकों में तनाव से जूझ रहे BLO खुलकर विरोध पर उतर आए हैं. नोएडा प्रशासन ने कथित लापरवाही और आदेश न मानने के आरोप में 60 BLO और 7 सुपरवाइजर पर FIR दर्ज की है. वहीं बहराइच में दो BLO को कथित बदसलूकी के आरोप में निलंबित कर दिया गया. यूपी के एक अन्य जिले में एक स्कूल शिक्षिका ने भारी मानसिक दबाव और नाराजगी में अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया. उनका कहना था कि वे न तो SIR का काम ठीक से कर पा रही थीं और न ही अपने छात्रों को पूरा समय दे पा रही थीं.

मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार उस वक्त बैकफुट पर आ गई, जब यह सामने आया कि BLO की मदद के लिए लगाए गए चार सहायक बीजेपी के सदस्य थे. इसके बाद जल्दबाजी में उन्हें हटा दिया गया, जिससे उन BLO पर काम का दबाव और बढ़ गया.

बीजेपी-शासित राजस्थान में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं. वहां स्कूल शिक्षक SIR का अतिरिक्त काम दिए जाने से नाराज हैं. कई शिक्षकों ने बढ़ते कार्यभार को लेकर औपचारिक शिकायतें दर्ज कराई हैं. उनका कहना है कि चुनाव आयोग की तय की गई कम समय-सीमा में मतदाता सूची का काम पूरा करने के लिए उन्हें रोज 12 से 18 घंटे तक काम करना पड़ रहा है, जबकि साथ ही उन्हें अपने मूल काम यानी पढ़ाने की जिम्मेदारी भी निभानी होती है.

विडंबना यह है कि हाल ही में जब तृणमूल कांग्रेस (TMC) का एक प्रतिनिधिमंडल SIR पर पुनर्विचार की मांग को लेकर चुनाव आयोग के पूरे बेंच से मिला, तो आयोग के अधिकारियों ने ममता बनर्जी सरकार पर ही “बेबुनियाद आरोप” लगाने का आरोप लगा दिया.

TMC के इस तीखे बयान के जवाब में कि “चुनाव आयोग के हाथ खून से सने हैं”, आयोग ने पलटवार करते हुए कहा कि BLO की मौतों के लिए SIR नहीं, बल्कि TMC और राज्य सरकार जिम्मेदार है. बीजेपी भी अब यही लाइन दोहरा रही है.