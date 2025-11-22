SIR का दबाव? 5 BLOs की सुसाइड से मौत, पश्चिम बंगाल से केरल तक क्या हुआ?

गुजरात के एक BLO की कथित SIR के काम के प्रेशर के कारण 21 नवंबर को आत्महत्या से मौत हो गई. सुसाइड करने से पहले शिक्षक ने अपने कथित सुसाइड नोट में लिखा कि वह BLO के काम की वजह से मानसिक तनाव और थकान महसूस कर रहे थे.

अरविंद मुलजी वढेर (40 ) गिर सोमनाथ जिले के देवली गांव के रहने वाले थे और प्राइमरी स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्यरत थे.

पुलिस के अनुसार अरविंद की मौत सुबह अपने घर में फांसी लगाने से हुई.

अरविंद के भाई ने बताया, "उनकी जेब से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उन्होंने साफ लिखा है कि 'मैं SIR की कामगिरी की वजह से सुसाइड कर रहा हूं'.

उन्होंने आगे बताया कि अरविंद पिछले कुछ दिनों से गहरे डिप्रेशन में थे. "23 तारीख तक 95% टारगेट पूरा करना हमारे लिए इंपॉसिबल जैसा था. कल रात भी हमारी 15 मिनट बात हुई थी, जिसमें उन्होंने यही चिंता जताई थी."