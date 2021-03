Remembering Sahir Ludhianvi With the Original ‘Kabhi Kabhi’ Ghazal

On his birth centenary, here’s remembering the fabled poet and song lyricist.



The melodious song ‘Kabhi Kabhi' was first published in Sahir's Talkhiyan with the title 'Kabhi Kabhi.

Hard to be found in Sahir’s own voice, a part of the ghazal was read by Amitabh Bachchan for Yash Chopra’s movie Kabhi Kabhie.



Besides the original ghazal, the lyrics, as penned for the film, were sung by Mukesh and Lata Mangeshkar in the composition of Khayyam Saab:



Kabhi kabhi mere dil main khayaal aata hai

Ki zindagi teri zulfon ki narm chhaanv main

Guzarne paati to shadab ho bhi sakti thi

Ye teergi jo meri ziist ka muqaddar hai

Teri nazar ki shuaon main kho bhi sakti thi

Ajab na tha ki main begana-e-alam ho kar

Tire jamal ki ra'ana'iyonmain kho rahta

Tera gudaz-badan teri nim-baaz ankhein

Inhi haseen fasanon main mahv ho rahta

Pukartin mujhe jab talḳhiyan zamane ki

Tere labon se halavat ke ghoont pi leta

Hayat chiḳhti phirti barahna sar aur main

Ghaneri zulfon ke saaye main chhup ke ji leta

Magar ye ho na saka aur ab ye aalam hai

Ki tu nahi tera gham teri justuju bhi nahi

Guzar rahi hai kuchh is tarah zindagi jaise

Ise kisi ke sahare ki aarzu bhi nahi

Zamane bhar ke dukhon ko laga chuka huun gale

Guzar raha huun kuchh an-jani rahguzaron se

Muhib saaye miri samt badhte aate hain

Hayat o maut ke pur-haul kharzaron se

Na koi jada-e-manzil na raushni ka suragh bhi

Tak rahi hai ḳhalaon main zindagi meri inhi

Khalaon main rah jaunga kabhi kho kar

Main janta huun meri ham-nafas magar

Yunhi kabhi kabhi mire dil main khayal aata hai