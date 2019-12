India Is Its People, Let Nobody Divide Us in 2020: Dia Mirza

Let’s learn from the mistakes of 2019 and welcome a new India in 2020, says Dia Mirza in this poem in hope for a better, stronger and united year ahead. Dia Mirza is an actor, producer and UN Environment Goodwill Ambassador & United Nations Advocate for Sustainable Development Goals.

Aaj naya India,

puraane India se… kuch keh raha hai….

Woh keh raha hai ki…

Usne Constitution ko bhaashanon mein nahi,

Nason mein utaara hai...

Ambedkar, Gandhi ko moortiyon mein nahi,

soch mein sanvaara hai..

Woh sheharon mein rehkar,

door Gaanv ke liye APPS banata hai...

Zubaan bhale hi apni boley,

Jazba unka samajh jaata hai..

Insaaniyat se naata jiska,

humari ummed se zyaada gehra hai...

Suno Aaj Naya India,

puraane India se… kuch keh raha hai….

Woh keh raha hai ki…

Bhaley hi tumhe woh Netflix pe Chill karta dikhega…

Par zaroorat hui toh chillake kahega, "Mera desh nahi mitega"…

Apne favourite artist ke liye woh agar Rock concert ki bheed ban jaata hai…

Toh apne desh ke liye woh bheed bankar beech sadak tann jaata hai…

Yeh 70% hai bharat bhagya vidhaata,

Isse behne do, jaise beh raha hai…

Suno Aaj Naya India,

puraane India se… kuch keh raha hai….

Woh keh raha hai..Ki uske liye,

Har dharm ek samaan hai…

Samveedhan mein dikhta samadhaan hai…

Mazhab, jaat ke todd ke bandhan …

Usko udni nayi udaan hai…

woh keh raha hai,

aao ladein jo ladna hai...

bachane dharti, jungle, paani,

zehen mein zeher kyun bhare,

jab hawa hai zeher se bachaani

aao jaise bachi hai... yeh duniya bacha lein

aao dimaag mein nahi,

filter sirf Insta pe daalein...

ek desh hai, hum ek prithvi ke citizen,

sab mein dikhta apna sa chehra hai

Suno Aaj Naya India,

puraane India se… kuch keh raha hai….

Woh poochta hai purane India se...

Bhookh se bilakhtey chehra kam the?

Jo muskaanon pe afwaahon ka Pehra hai?

Woh poochta hai puraney India se

Ki aakhir wo kyun chhup hokar yeh khamosh batwaara seh raha hai??

Suno Aaj Naya India,

puraane India se… kuch keh raha hai….