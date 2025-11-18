ADVERTISEMENTREMOVE AD

जुबीन गर्ग की अंतिम यात्रा का वीडियो बिहार के GenZ प्रोटेस्ट का बताकर वायरल

वेबकूफ टीम को सितंबर में हुए जुबीन के अंतिम संस्कार की वही क्लिप वाले कई सोशल मीडिया पोस्ट मिले.

खुशी महरोत्रा
वेबकूफ
सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें भारी भीड़ दिख रही है. इसे शेयर कर यह दावा किया जा रहा है कि यह बिहार में चुनाव नतीजों के बाद 'जेनरेशन Z' के विरोध प्रदर्शन का वीडियो है.

इस दावे में यह भी कहा गया है कि बिहार की 'जेनरेशन Z' (GenZ) राज्य विधानसभा चुनाव के नतीजों से नाखुश है, जहां भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और जनता दल यूनाइटेड (JDU) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने 243 में से 202 सीटें जीत ली हैं.

( ऐसे ही दावे करने वाले अन्य पोस्ट के अर्काइव आप यहां और यहां देख सकते हैं. )

क्या यह दावा सच है?: नहीं, यह दावा झूठा है.

यह वीडियो असम के दिवंगत सिंगर जुबीन गर्ग के अंतिम संस्कार का है, न कि बिहार में किसी विरोध प्रदर्शन का, जैसा कि दावा किया गया है.

हमें क्या मिला: सबसे पहले हमने वायरल क्लिप को कई स्क्रीनशॉट में बांट दिया और उनमें से कुछ पर गूगल रिवर्स इमेज सर्च किया.

  • इसके नतीजों के आधार पर हमें सोशल मीडिया पर इसी वायरल वीडियो से जुड़े पोस्ट मिले, जो सितंबर 2025 के हैं, यानी 15 नवंबर को बिहार चुनाव के नतीजे घोषित होने से पहले के हैं.

  • इन सोशल मीडिया पोस्ट्स में दिवंगत जुबीन गर्ग के अंतिम संस्कार को दिखाया गया था. आप इनमें से कुछ पोस्ट यहां और यहां देख सकते हैं.

  • असम में बीजेपी विधायक सिबू मिश्रा ने भी 21 सितंबर को अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर इस क्लिप का पूरा वीडियो शेयर करते हुए लिखा था, "लोगों का सैलाब और बेशुमार प्यार. ज़ुबीन गर्ग को असम की श्रद्धांजलि."

  • पूरे वीडियो में फूलों से लदा एक ट्रक भी दिखाई दे रहा है जिस पर लोग और फूल बरसा रहे हैं.

  • मीडिया संस्थान India Times ने भी 22 सितंबर को अपने यूट्यूब चैनल पर यही वायरल क्लिप शेयर की.

  • इसमें लिखा था, "गुवाहाटी में उस समय शोक की लहर दौड़ गई जब हजारों लोग महान गायक जुबीन गर्ग को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए. असम और उसके बाहर भी अपनी आवाज के लिए जाने जाने वाले जुबीन के गीत हमेशा उनके प्रशंसकों के दिलों में गूंजते रहेंगे."

टीम वेबकूफ को ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जिससे यह साबित हो सके कि चुनाव नतीजों के बाद बिहार में विरोध प्रदर्शन हुए हो.

निष्कर्ष: दिवंगत सिंगर जुबीन गर्ग की अंतिम यात्रा के जुलूस का वीडियो, चुनाव नतीजों के बाद बिहार में हुए विरोध प्रदर्शन का बताकर भ्रामक दावों के साथ शेयर किया जा रहा है.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

