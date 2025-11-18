जुबीन गर्ग की अंतिम यात्रा का वीडियो बिहार के GenZ प्रोटेस्ट का बताकर वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें भारी भीड़ दिख रही है. इसे शेयर कर यह दावा किया जा रहा है कि यह बिहार में चुनाव नतीजों के बाद 'जेनरेशन Z' के विरोध प्रदर्शन का वीडियो है.

इस दावे में यह भी कहा गया है कि बिहार की 'जेनरेशन Z' (GenZ) राज्य विधानसभा चुनाव के नतीजों से नाखुश है, जहां भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और जनता दल यूनाइटेड (JDU) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने 243 में से 202 सीटें जीत ली हैं.