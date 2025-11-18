हरियाणा में मिठाई नष्ट करने की तस्वीर RJD के चुनाव हारने से जोड़कर वायरल

बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजे आ चुके हैं, NDA की सरकार का गठन होने जा रहा है. ऐसे में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें रसगुल्लों को एक बड़े से गड्ढे में डालते हुए देखा जा सकता है.

दावा: पोस्ट को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि RJD नेता ने चुनाव हारने के बाद इस मिठाई को गड्ढे में दफन कर दिया लेकिन किसी को दिया नहीं.