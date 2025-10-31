बैंड, बाजा, स्कैम: शादी के निमंत्रण का सहारा लेकर हो रही धोखाधड़ी का भांडाफोड़ !

'ग्रेट इंडियन वेडिंग सीजन' जल्द ही आ रहा है, और अपने साथ साइबर अपराधियों की चालाकी वाली वह स्कीमें लेकर आ रहा है जो आपके रंग में भंग डालने के लिए बनाई गईं हैं. फिर से एक नया स्कैम सामने आया है जिसमें एक ही व्हाट्सएप मैसेज भेजकर कई पीड़ितों की जमा-पूंजी ठगी जा रही है. यह साधारण सा दिखने वाला निमंत्रण आपके फोन में घुसपैठ कर आपके बैंकिंग डिटेल्स सहित आपका व्यक्तिगत डेटा चुरा लेता है और आपकी बचत को खाली कर देता है.
यह स्कैम कैसे काम करता है ? इसकी चेतावनी के संकेतों को पहचानने और अपनी सुरक्षा के तरीके जानने के लिए हमारी यह रिपोर्ट पढ़ें.
स्कैम करने का तरीका
व्हाट्सएप आमंत्रण: आपको किसी अनजान नंबर से एक WhatsApp मैसेज मिलता है, जिसमें अक्सर एक दोस्ताना संदेश होता है - "शादी में जरूर आएं." इसमें एक फाइल भी होती है जो एक इमेज, वीडियो या PDF जैसी दिखती है जिसका टाइटल 'शादी का निमंत्रण कार्ड.APK' होता है.
स्किप हुआ स्कैम: यह अटैचमेंट एक एंड्रॉइड पैकेज किट (APK) फाइल होती है जिसका इस्तेमाल एंड्रॉइड डिवाइस पर फाइलें बांटने और इंस्टॉल करने के लिए किया जाता है. इस पर टैप करने से आपके फोन पर मैलवेयर, जिसमें स्पाइवेयर भी शामिल है, डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाता है.
छिपा हुआ हमला: एक बार फाइल इंस्टॉल हो जाने के बाद यह आपसे आपके कॉन्टेक्ट्स, फोटो गैलरी और अन्य फाइलों तक पहुंचने की अनुमति मांग सकता है. कुछ मामलों में डिवाइस में गड़बड़ी हो सकती है और/या वह बंद हो सकता है. किसी भी स्थिति में अब स्कैमर का आपके फोन पर पूरा नियंत्रण हो जाता है.
जानकारी चुराने वाले: चूकिं स्कैमर अब आपके मैसेज को पढ़ सकते हैं और आपके बैंकिंग ऐप्स और जानकारी तक पहुंच सकते हैं, इसलिए वे कई लेनदेन शुरू कर सकते हैं. वह किसी भी OTP को आसानी से देख सकते हैं. और इस OTP का इस्तेमाल आपके खाते से पैसे ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. वे व्यक्तिगत फाइलें और अन्य डेटा जैसे फोटो, कॉन्टेक्ट्स और अन्य डिटेल्स को कॉपी भी कर सकते हैं.
खतरे की घंटी
अंजान नंबरों या किसी ऐसे व्यक्ति से उत्सव के निमंत्रण मिलना जिन्हें आप कम जानते हों.
फाइल के अंत में ".apk" वाला मैसेज को शक की निगाह से देखा जाना चाहिए.
साथ में लिखे गए टेक्स्ट में टाइपिंग या व्याकरण संबंधी कमियां, अजीब लिखावट, धुंधली तस्वीरों का होना.
क्या करें
डिलीट करें: किसी भी अटैचमेंट फाइलों पर कभी भी टैप न करें, खासकर अनजान जगह से आयीं हुईं. अगर आपको आमंत्रण की उम्मीद नहीं थी तो ऐसे संदेश को हटाना और नंबर को ब्लॉक करना ज्यादा सुरक्षित है.
पुष्टि करें: अगर आमंत्रण किसी दोस्त या रिश्तेदार का होने का दावा करता है, तो पुष्टि करने के लिए उन्हें किसी विश्वसनीय नंबर पर कॉल करें या किसी अन्य जानने वाले से पुष्टि करे लें. ऐसे मैसेज का जवाब न दें क्योंकि स्कैमर्स आपके जानने वाले बनकर आ सकते हैं.
रोकें: अगर कोई संदेश आपको आमंत्रण "देखने" के लिए कोई ऐप डाउनलोड करने के लिए कहता है, तो ऐसा करने से बचें. केवल आधिकारिक स्टोर से ही ऐप इंस्टॉल करें और उनकी रेटिंग और समीक्षाएं अवश्य देख लें.
सूचित करें: अगर आपके डिवाइस से छेड़छाड़ की गई है, तो तुरंत अपने बैंक से संपर्क करें और उन्हें घटना और काटी गई राशि के बारे में सूचित करें. वे अगली सूचना तक आपके खाते और कार्ड को फ्रीज कर सकते हैं. अपना नेट बैंकिंग पासवर्ड और मोबाइल बैंकिंग डिटेल बदलें.
रिपोर्ट करें: राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (cybercrime.gov.in) की मदद से घटना की तुरंत रिपोर्ट करें या उनकी हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें. आप अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. जांच को मजबूत करने के लिए इससे जुड़े हुए सभी सबूत इकठ्ठा करें.
अपडेट: किसी भी कमजोरी को दूर करने के लिए अपने डिवाइस और ऐप्स को हमेशा अपडेट रखें.
शेयर करें: अपने सर्कल और समुदायों को इस घोटाले के बारे में सूचित करें और उनसे ऐसे किसी भी अलर्ट से सावधान रहने के लिए कहें.
(द क्विंट की स्कैमगार्ड पहल का उद्देश्य उभरते डिजिटल घोटालों के बारे में जानकारी देना है, ताकि आप सूचित और सतर्क रहें. अगर आप कभी ठगे गए हैं या आपने किसी घोटाले को सफलतापूर्वक नाकाम किया है, तो हमें अपनी कहानी बताएं. हमसे +919540511818 पर व्हाट्सएप के जरिए संपर्क करें या हमें myreport@thequint.com पर ईमेल करें. आप Google फॉर्म भी भर सकते हैं और अपनी कहानी को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कर सकते हैं. )