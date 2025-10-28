ScamGuard: Whatsapp पर मिल रही 'खास' IPO डील एक स्कैम हो सकती है !

एक नए तरह के स्कैम में आधिकारिक सलाहकारों से "इंसाइडर ट्रडिंग ", "एक्सक्लूसिव IPO डील" जिन्हें छोड़ने का निवेशकों को पछतावा होगा, और पॉलिशड (और नकली) ट्रेडिंग ऐप्स का झांसा देकर स्कैमर्स पीड़ितों को अज्ञात खातों में पैसे ट्रांसफर करने के लिए फंसा रहे हैं.

प्रतिष्ठित ब्रोकरेज फर्मों या कंपनियों की आड़ में यह स्कैमर्स निवेशकों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ते हैं. जहां अन्य "साथी" निवेशक अपनी सफलता की कहानियां शेयर करते हैं और बड़ी रकम निवेश करने में रुचि व्यक्त करते हैं. इसमें एक निश्चित समय सीमा के भीतर महत्वपूर्ण लाभ की गारंटी होती है. विशेष सौदों का अधिकतम लाभ उठाने की जल्दी में यह निवेशक स्कैमर्स के निर्देशों का पालन करने और उनके जाल में फँसने में जल्दबाजी करते हैं.

निवेश घोटाले (Investment Scam) के कई मामले नियमित रूप से सामने आते हैं, और निवेशकों की सुरक्षा के लिए आधिकारिक सलाह जारी की जाती है; हालांकि, स्कैमर्स लगातार अपने स्कैम की तकनीकों में सुधार करते रहते हैं. हम आपको अनजान पीड़ितों को निशाना बनाने वाली एक नई ठगी की चाल को समझने में मदद कर रहे हैं, ताकि आप उनकी योजनाओं से बच सकें और अपनी बचत सुरक्षित रख सकें.