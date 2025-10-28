ScamGuard: Whatsapp पर मिल रही 'खास' IPO डील एक स्कैम हो सकती है !

एक नए तरह के स्कैम में आधिकारिक सलाहकारों से "इंसाइडर ट्रडिंग ", "एक्सक्लूसिव IPO डील" जिन्हें छोड़ने का निवेशकों को पछतावा होगा, और पॉलिशड (और नकली) ट्रेडिंग ऐप्स का झांसा देकर स्कैमर्स पीड़ितों को अज्ञात खातों में पैसे ट्रांसफर करने के लिए फंसा रहे हैं.
प्रतिष्ठित ब्रोकरेज फर्मों या कंपनियों की आड़ में यह स्कैमर्स निवेशकों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ते हैं. जहां अन्य "साथी" निवेशक अपनी सफलता की कहानियां शेयर करते हैं और बड़ी रकम निवेश करने में रुचि व्यक्त करते हैं. इसमें एक निश्चित समय सीमा के भीतर महत्वपूर्ण लाभ की गारंटी होती है. विशेष सौदों का अधिकतम लाभ उठाने की जल्दी में यह निवेशक स्कैमर्स के निर्देशों का पालन करने और उनके जाल में फँसने में जल्दबाजी करते हैं.
निवेश घोटाले (Investment Scam) के कई मामले नियमित रूप से सामने आते हैं, और निवेशकों की सुरक्षा के लिए आधिकारिक सलाह जारी की जाती है; हालांकि, स्कैमर्स लगातार अपने स्कैम की तकनीकों में सुधार करते रहते हैं. हम आपको अनजान पीड़ितों को निशाना बनाने वाली एक नई ठगी की चाल को समझने में मदद कर रहे हैं, ताकि आप उनकी योजनाओं से बच सकें और अपनी बचत सुरक्षित रख सकें.
स्कैम करने का तरीका
एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप ग्रुप: स्कैमर्स आपको व्हाट्सएप पर एक 'लोकप्रिय' ब्रोकरेज या फाइनेंस ग्रुप में जोड़ते हैं. एडमिन एक शुरूआती मैसेज पोस्ट करता है जिसमें नियमों की रूपरेखा दी जाती है और बताया जाता है कि यह ग्रुप एक पेशेवर से मुफ्त स्टॉक ट्रेडिंग सलाह देता है. ग्रुप की डिटेल में इस बारे में अधिक जानकारी होती है कि यह ग्रुप कैसे काम करता है और एक "सहायक" का परिचय देता है जो आपके प्रश्नों में आपकी सहायता करेगा.
नकली ट्रेडिंग ऐप: निवेशकों को अपने फोन पर एक ट्रेडिंग ऐप इंस्टॉल करने के लिए कहा जाता है, उदाहरण के लिए, 'SAT FIN' या 'MODMA.' इन नकली ऐप्स का इंटरफेस पेशेवर लगता है, जो बाजार के आंकड़े, आपके खाते के ऑर्डर और IPO दिखाता है.
शुरुआती लाभ: यह सहायक आपका खाता बनाकर IPO में निवेश करने में आपकी मदद करता है, जिसके लिए आपको अपनी जानकारी या PAN कार्ड की एक तस्वीर शेयर करनी होती है. आप सीधे ऐप में पैसे नहीं डाल सकते बल्कि आपको विभिन्न कंपनियों के नाम से अलग-अलग बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा जाता है. आपके शुरुआती निवेश के बाद, स्कैमर्स पहले दिन एक सफल ट्रेड करते हैं, जिसकी जानकारी ऐप पर दिखाई जाती है. इससे पीड़ितों को अपनी योजनाओं की वैधता का और भी यकीन हो जाता है.
ज्यादा मुनाफे वाला IPO: इसके बाद स्कैमर्स एक 'एक्सक्लूसिव IPO' में निवेश का वादा करते हैं और एक महीने के अंदर 50-60% रिटर्न की गारंटी देते हैं. स्कैमगार्ड को दी गई एक रिपोर्ट में एक पीड़ित से कम से कम 5 लाख रुपये निवेश करने के लिए कहा गया, जबकि खुदरा निवेशकों के लिए IPO की अधिकतम आवंटन राशि 2 लाख रुपये है. असली दिखने के लिए वे एक 'अधिग्रहण सूचना' भी देते हैं जिसमें आपके द्वारा खरीदे गए शेयरों की डिटेल होती है.
पैसे निकालने की अनुमति नहीं होना: आपके द्वारा पैसे ट्रांसफर करने के बाद, स्कैमर्स ऐप पर आपके बैलेंस को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाते हैं, जिससे आप और ज्यादा निवेश करने के लिए प्रेरित होते हैं. समस्या तब पैदा होती है जब आप पैसे निकालने का अनुरोध करते हैं. स्कैमर्स आपको बताते हैं कि ऐप पर आपका क्रेडिट स्कोर कम है जिस वजह से वे पैसे निकल नहीं सकते हैं और वह आपको और निवेश करने के लिए मजबूर करते हैं. अगर आप कार्रवाई की धमकी देते हैं तो स्कैमर्स ऐप पर आपका अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं और आपको व्हाट्सएप ग्रुप से हटा देते हैं.
खतरे की घंटी
किसी अंजान संपर्क के व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में शामिल होना.
कुछ हफ्तों में गारंटीशुदा हाई रिटर्न या रातोंरात पैसा दोगुना करने का वादा होना.
निवेशकों पर विशेष सौदे हासिल करने के लिए तुरंत जमा करने का दबाव.
अंजान सोर्सों से या प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर मौजूद ट्रेडिंग ऐप्स, जिनके डाउनलोड बहुत कम हैं और जिनकी कोई समीक्षा नहीं होती है.
ब्रोकरेज खातों, विनियमित चैनलों या मान्यता प्राप्त प्लेटफॉर्म के बजाय अपरिचित खातों की मदद से सीधे बैंक ट्रांसफर का अनुरोध करना.
खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों के लिए IPO खरीदी की लिमिट 2 लाख रुपये की सीमा से अधिक होना.
क्या करें
वेरिफाई करें: जिस कंपनी या ब्रोकर फर्म का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी आधिकारिक वेबसाइटों के जरिए उनसे संपर्क करें और जांच करें कि क्या उनका यह ग्रुप या ऑफर वैध हैं. असली फर्म ऐसे माध्यमों से बेतरतीब ढंग से निवेशकों की भर्ती नहीं करतीं हैं. जिन ऐप्स का प्रचार किया जा रहा है, उनके ऐप स्टोर पर बड़ी संख्या में डाउनलोड और यूजर की समीक्षाएं होनी चाहिए.
अस्वीकार: अपनी व्यक्तिगत आईडी और/या बैंक खाते की डिटेल कभी भी किसी अनजान व्यक्ति को न दें.
चेतावनी: अगर आपने किसी खाते में पैसे ट्रांसफर किए हैं, तो कृपया तुरंत अपने बैंक को सूचित करें और उन्हें लेन-देन का विवरण दें.
रिपोर्ट: राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (cybercrime.gov.in) की मदद से ऐसी घटना की तुरंत रिपोर्ट करें या उनकी हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें. आप SEBI के SCORES पोर्टल के जरिए भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं या स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा सकते हैं. जांच में सहयोग के लिए इससे सम्बंधित सबूत इकट्ठा करना सुनिश्चित करें.
शेयर करें: अपने सर्कल और समुदायों को इस घोटाले के बारे में सूचित करें और उन्हें ऐसी किसी भी चेतावनी से सावधान रहने के लिए कहें.
(द क्विंट की स्कैमगार्ड पहल का उद्देश्य उभरते डिजिटल घोटालों के बारे में जानकारी देना है, ताकि आप सूचित और सतर्क रहें. अगर आप कभी ठगे गए हैं या आपने किसी घोटाले को सफलतापूर्वक नाकाम किया है, तो हमें अपनी कहानी बताएं. हमसे +919540511818 पर व्हाट्सएप के जरिए संपर्क करें या हमें myreport@thequint.com पर ईमेल करें. आप Google फॉर्म भी भर सकते हैं और अपनी कहानी को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कर सकते हैं. )