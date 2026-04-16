बुमराह की गेंद पर छक्का मारने को लेकर वैभव सूर्यवंशी का ये बयान असली नहीं

7 अप्रैल 2026 को IPL के एक मैच में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स आमने-सामने थे. इस मैच में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की पहली ही गेंद पर छक्का मारकर सुर्खियां बटोरीं.

इसके बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें सूर्यवंशी को मशहूर कमेंटेटर हर्षा बोघले के सवालों के जवाब देते हुए दिखाया गया है. वीडियो में दावा किया जा रहा है कि सूर्यवंशी ने कहा कि 2026 के IPL में उनका एक टारगेट बुमराह की पहली गेंद पर छक्का मारने का है.