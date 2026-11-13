जनरल नरवणे का फेक वीडियो वायरल, भारत में चीन की 25 किलोमीटर घुसपैठ का दावा

'मैंने इंडियन आर्मी में 41 साल सेवा की है और इस दौरान मैंने कई कठिन परिस्थितियां देखी हैं. लेकिन, पिछले कुछ वर्षों में जो हालात बने हैं उन्होंने मुझे गहरी चिंता में डाल दिया है. आज मुझे अपनी सेना की स्थिति, तैयारी और भविष्य को लेकर गंभीर सवाल दिखाई देते हैं. पाकिस्तान के साथ 10 मई को हुए संघर्ष के दौरान हमारे विमानों के गिरने की कई रिपोर्ट्स सामने आईं. इस घटना ने हमारी सैन्य तैयारी और योजना को लेकर कई सवाल खड़े किए. इसके साथ ही चीन के साथ भी हमारा तनाव बढ़ा है. इससे सीमा सुरक्षा और सैन्य तैयारी को लेकर चिंता और गहरी हो गई है. अरुणाचल के संबंध में भी स्थिति को गंभीरता से समझना होगा. चीन के लगभग 25 किलोमीटर तक अंदर बढ़ने की बातें सामने आई हैं और हम उसे प्रभावी रूप से रोकने में सफल नहीं हो पा रहे हैं.'