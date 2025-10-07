पुलिस की वर्दी पहने महिला का स्क्रिप्टेड वीडियो असली बताकर वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि जालीदार टोपी पहने एक युवक एक महिला पुलिसकर्मी को रिश्वत देने की कोशिश करता है, जिसका वह महिला पुलिसकर्मी पुरजोर विरोध करती है और उसे धमकाने की कोशिश कर रहे दोनों युवकों को लताड़ देती है.

दावा: इस पोस्ट को असली घटना बताकर शेयर किया जा रहा है.