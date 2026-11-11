उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के घर पर बुलडोजर विवाद का पूरा सच यहां है

जर्जर भवन का नोटिस : वाराणसी नगर निगम (VMC) ने इस तोड़फोड़ से पहले उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के परिवार को एक नोटिस जारी किया था. इस नोटिस में लगभग 90 साल पुराने इस पैतृक मकान को बेहद जर्जर (खतरनाक) और असुरक्षित बताया गया था.

सरकारी म्यूजियम का प्रस्ताव : जर्जर हालत की चेतावनी के साथ-साथ, VMC ने शहर के सांस्कृतिक प्रतीकों को सहेजने की योजना के तहत परिवार के सामने एक प्रस्ताव रखा था. इस प्रस्ताव में कहा गया था कि सरकार इस घर के एक हिस्से में उस्ताद की याद में एक म्यूजियम (संग्रहालय) विकसित करना चाहती है.

सरकारी हस्तक्षेप से इनकार : परिवार ने शुरू में प्रशासन के इस सरकारी म्यूजियम के प्रस्ताव पर अपनी सहमति नहीं दी. उन्होंने तय किया कि वे सरकारी दखल के बजाय अपनी मर्जी और अपने खर्च से संपत्ति का पुनर्निर्माण करेंगे.

निजी स्तर पर ध्वस्तीकरण (3 से 7 नवंबर 2026): 3 नवंबर को पुलिस स्टेशन में पारिवारिक विवाद सुलझने के बाद, 7 नवंबर 2026 को परिवार ने खुद इस जर्जर मकान के हिस्से को गिराने का काम शुरू किया.