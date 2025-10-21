ADVERTISEMENTREMOVE AD

तेजस्वी से मिलते मौलाना का पुराना वीडियो बरेली हिंसा से जोड़कर वायरल

वीडियो में नजर आ रहे शख्स का नाम मौलाना फिरोज है जो बिहार की मधुबनी पुलिस पर मारपीट के आरोप लगा रहे हैं.

फैजान अहमद
Published
वेबकूफ
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कथित तौर पर एक मौलाना को रोते हुए बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से उनके साथ मारपीट होने की शिकायत करते हुए देखा जा सकता है.

दावा: वीडियो को बरेली में बीते दिनों हुई हिंसा से जोड़कर शेयर किया जा रहा है.

(ऐसे ही दावे करने वाले अन्य पोस्ट के अर्काइव आप यहां, यहां और यहां देख सकते हैं. )

क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.

  • वायरल वीडियो में नजर आ रहे शख्स का नाम मौलाना फिरोज है जो बिहार की मधुबनी पुलिस पर मारपीट के आरोप लगा रहे हैं.

  • 30 जनवरी को बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के कटैया गांव निवासी मो. फिरोज ने बेनीपट्टी थाना के पुलिसकर्मियों पर वाहन चेकिंग के दौरान मारपीट कर घायल करने का आरोप लगाया था.

  • एसपी के निर्देश पर जांच के बाद पांच पुलिसकर्मियों पर एक्शन लेकर उन्हें निलंबित किया गया था.

हमने सच का पता कैसे लगाया ? हमने वायरल वीडियो से सम्बंधित कीवर्ड्स इंटरनेट पर सर्च किए. हमारी सर्च में हमें यही वीडियो News 24 के यूट्यूब चैनल पर मिला.

  • इस वीडियो रिपोर्ट के मुताबिक तेजस्वी यादव मधुबनी के कटैया गांव में मौलाना फिरोज से मिलने पहुंचे थे, जिनके साथ वाहन चेकिंग के दौरान मधुबनी पुलिस ने मारपीट की थी.

  • यह वीडियो फरवरी 2025 से इंटरनेट पर मौजूद है जबकि बरेली में हुई हिंसा सितंबर 2025 में हुई है. जाहिर है यह वीडियो बरेली हिंसा से काफी पहले का है.

  • यहां से अंदाजा लगाकर हमने इससे समबन्धित अन्य कीवर्ड्स (तेजस्वी यादव, मौलाना फिरोज) इंटरनेट पर सर्च किए. हमारी सर्च में हमें ABP न्यूज की यह रिपोर्ट मिली जिसमें इस घटना के बारे में विस्तार से बताया गया था.

इस रिपोर्ट में छपी जानकारी के मुताबिक, 'यह मामला बिहार के मधुबनी का है. कटैया गांव निवासी मो. फिरोज ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया था. घटना के बाद पुलिसकर्मियों पर एक्शन हुआ. तेजस्वी यादव भी मिलने पहुंचे थे.'

  • इसके सिवा हमें The Hindu की यह रिपोर्ट मिली इसमें भी इस घटना को बिहार के मधुबनी का बताया गया था और इसमें दी गई अन्य जानकारी भी ABP न्यूज की रिपोर्ट से मेल खा रही थी.

  • बिहार के अन्य लोकल न्यूज वेबसाइट में भी इस खबर को बिहार के मधुबनी का बताया गया था और यह मामला वाहन की चेकिंग के दौरान हुई मारपीट का बताया गया था.

बरेली में क्या हुआ था ? उत्तर प्रदेश के बरेली 26 सितंबर 2025 को हुई हिंसा के बाद से बरेली में तनाव बन गया था. इस्लामी धर्मगुरु और इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (IMC) के प्रमुख तौकीर रजा खां ने शाहजहांपुर समेत देश के विभिन्न हिस्सों में पैगंबर के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणियों के विरोध में धरना देने की घोषणा के बाद की थी.

  • इसी विरोध प्रदर्शन में पुलिस ने लाठीचार्ज किया था जिसके बाद इलाके में तनाव फैल गया था और मौलाना तौकीर रजा समेत कई अन्य लोगों को बरेली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

निष्कर्ष: तेजस्वी यादव से मिलकर मधुबनी पुलिस की शिकायत करते मौलाना का पुराना वीडियो बरेली में हुई हिंसा से जोड़कर वायरल.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.? )

Topics:  Viral Video   bareilly   Tejashwi Yadav 

