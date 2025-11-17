ADVERTISEMENTREMOVE AD

पिछले साल बीमार हुए तेजप्रताप की तस्वीर हालिया चुनावों से जोड़कर वायरल

Tej Pratap Yadav: इस तस्वीर का हालिया बिहार चुनावों से कोई संबंध नहीं है.

फैजान अहमद
बिहार चुनावों का समापन हो चुका है उसके बाद NDA गठबंधन एक बार फिर सरकार बनाने जा रहा है. ऐसे में जनशक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव की एक तस्वीर वायरल हो रही जिसमें उन्हें बेड पर ऑक्सीजन मास्क लगाए हुए देखा जा सकता है.

दावा: इस पोस्ट और तेज प्रताप यादव की इस तस्वीर को हालिया बिहार विधानसभा चुनावों से जोड़कर शेयर किया जा रहा है.

( ऐसे ही दावे करने वाले अन्य पोस्ट के अर्काइव आप यहां, यहां और यहां देख सकते हैं. )

क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.

  • यह तस्वीर हालिया नहीं है बल्कि एक साल पुरानी है.

  • इस तस्वीर का हालिया बिहार चुनावों से कोई संबंध नहीं है.

हमने सच का पता कैसे लगाया ? हमने वायरल तस्वीर पर गूगल लेंस की मदद से इमेज सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल किया. हमारी सर्च में हमें यही तस्वीर हिंदुस्तान न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट में मिली.

  • यह रिपोर्ट 16 मार्च 2024 को अपलोड की गई थी.

  • इस रिपोर्ट में लिखा था कि, 'लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. तेज प्रताप को सीने में दर्द की शिकायत हुई थी जिसके बाद उन्हें तुरंत पटना के राजेंद्र नगर स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया.'

  • इसके सिवा हमें यही तस्वीर नवभारत टाइम्स में 15 मार्च 2024 को छपी इस रिपोर्ट में भी मिली.

  • इस रिपोर्ट के मुताबिक भी पिछले साल सीने में दर्द के बाद तेज प्रताप को अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

हमारी सर्च में हमें News24 और ZeeBiharJharkhand की भी 15 मार्च 2024 को छपी गयीं न्यूज रिपोर्ट मिलीं जिनमें यही तस्वीर थी और तेजप्रताप के अस्पताल में एडमिट होने की जानकारी दी गई थी.

इसके सिवा इससे सम्बंधित कीवर्ड्स सर्च करने पर हमें ऐसी कोई न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें तेज प्रताप यादव के हाल ही में बीमार होने ही कोई खबर छपी हो.

निष्कर्ष: बीमार तेज प्रताप यादव की पुरानी तस्वीर को हालिया विधानसभा चुनावों से जोड़कर सोशल मीडिया पर भ्रामक दावों के साथ शेयर किया जा रहा है.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

