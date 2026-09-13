स्वतंत्र भारद्वाज को लेकर गौरव भाटिया का यह वायरल बयान फर्जी है

हमने सच का पता कैसे लगाया ? हमने इससे संबंधित कीवर्ड्स सर्च किए. हमारी सर्च में हमें ऐसी कोई आधिकारिक न्यूज रिपोर्ट या पोस्ट नहीं मिली जिसमें गौरव भाटिया के स्वतंत्र भारद्वाज को लेकर इस तरह का कोई बयान देने की पुष्टि की गई हो.

इसके उलट इससे संबंधित कीवर्ड्स सर्च करने पर हमें नवभारत टाइम्स के आधिकारिक X अकाउंट पर यह पोस्ट मिली जिसमें इस ग्राफिक को फर्जी बताया गया था.

वायरल ग्राफिक में भी नवभारत टाइम्स के लोगो का इस्तेमाल किया गया था इसलिए नवभारत टाइम्स ने इन दावों का खंडन किया था.