नाबालिग से रेप के आरोपी ऑटो ड्राइवर की पिटाई का नहीं है ये वीडियो

श्रीगंगानगर में क्या हुआ था ? आज तक के हवाले से की गई इस रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के श्रीगंगानगर में पुलिस के मुताबिक आरोप है कि एक रिक्शा चालक ने 18 जून 2026 को घर से गायब हुई 13 साल की बच्ची को होटल में बेच दिया था. इसके बाद बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न किया गया. इस पूरे मामले में अब तक 18 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं.

इसी वीडियो को इसी ऑटो ड्राइवर के साथ जोड़कर शेयर किया जा रहा है, जबकि यह वीडियो इस घटना से पहले से इंटरनेट पर मौजूद है.