नाबालिग से रेप के आरोपी ऑटो ड्राइवर की पिटाई का नहीं है ये वीडियो

सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें पुलिसकर्मी एक युवक को बुरी तरह पीटते हुए दिख रहे हैं.
दावा: इस वीडियो को राजस्थान के श्री गंगानगर में नाबालिग के अपरहण और यौन उत्पीड़न की घटना को अंजाम देने वाले एक आरोपी का बताकर शेयर किया जा रहा है.
क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.
यह वीडियो राजस्थान के श्री गंगानगर का नहीं है.
वायरल वीडियो में महाराष्ट्र के कल्याण DCP अतुल झेंडे को कल्याण ईस्ट में हुई हिंसक झड़प में शामिल एक आरोपी की पिटाई करते हुए दिखाया गया है.
हमने सच का पता कैसे लगाया ? हमने वायरल वीडियो पर गूगल लेंस की मदद से इमेज सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल किया. हमारी सर्च में हमें दैनिक भास्कर के मराठी न्यूज आउटलेट दिव्या मराठी पर यह रिपोर्ट मिली जिसमें वायरल वीडियो से मेल खाते हुए दृश्य थे.
मीडिया में छपी इन रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'यह घटना की रात महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण ईस्ट इलाके के आत्माराम नगर में हुई थी. यहां गाड़ियों की टक्कर को लेकर दो गुटों के बीच हुआ मामूली झगड़ा हिंसक झड़प में बदल गया और गोलीबारी भी हुई, जिसमें एक राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गया था.
सूचना मिलने पर कल्याण के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP) अतुल झेंडे पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे, स्थिति को काबू में किया और आरोपियों को हिरासत में ले लिया. घटना के दौरान DCP झेंडे एक आरोपी को डंडे से पीटते हुए दिखे थे यह उसी घटना का वीडियो है.'
श्रीगंगानगर में क्या हुआ था ? आज तक के हवाले से की गई इस रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के श्रीगंगानगर में पुलिस के मुताबिक आरोप है कि एक रिक्शा चालक ने को घर से गायब हुई 13 साल की बच्ची को होटल में बेच दिया था. इसके बाद बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न किया गया. इस पूरे मामले में अब तक 18 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं.
इसी वीडियो को इसी ऑटो ड्राइवर के साथ जोड़कर शेयर किया जा रहा है, जबकि यह वीडियो इस घटना से पहले से इंटरनेट पर मौजूद है.
निष्कर्ष: महाराष्ट्र के कल्याण में हिंसा करने के आरोपी की पिटाई के वीडियो को श्री गंगानगर में नाबालिग के साथ हुई यौन उत्पीड़न की घटना से जोड़कर शेयर किया जा रहा है.
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