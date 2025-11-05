खेसारी के समर्थन में बोलते सोनू सूद का यह वीडियो असली नहीं AI है

सोशल मीडिया पर एक्टर सोनू सूद का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें उन्हें भोजपुरी एक्टर और छपरा से राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के उम्मीदवार खेसारी लाल यादव की राजनीतिक एंट्री और उम्मीदवारी के लिए समर्थन में बोलते हुए सुना जा सकता है.

दावा: इस वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि सोनू सूद ने बिहार चुनाव के दौरान खेसारी यादव का समर्थन किया है.

वीडियो में सोनू सूद क्या कह रहे हैं:

“मैंने सुना है कि खेसारी लाल यादव छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं और कई लोग उनके फैसले का विरोध कर रहे हैं. मैं उन लोगों से बस इतना कहना चाहता हूं कि आप कौन होते हैं किसी और के फैसले का विरोध करने वाले? आप जहां जाना चाहते थे, वहां गए, खेसारी लाल जहां जाना चाहते थे, वहां गए. वह सही जगह पर हैं. मैं खेसारी लाल के साथ हूं और लोगों की मदद करने में उनकी सफलता की कामना करता हूं. हम सब आपके साथ हैं, आलोचनाओं की चिंता मत कीजिए, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं.”