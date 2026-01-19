ट्रेन पर स्केटिंग करने के दौरान गिरते युवक का वीडियो असली नहीं AI है

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़के को ट्रेन की छत पर तेज गति से स्केट बोर्डिंग करते हुए देखा जा सकता है.
दावा: इस वीडियो को असली घटना बताकर शेयर किया जा रहा है.
क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.
यह वीडियो असली नहीं है बल्कि इसे AI की मदद से बनाया गया है.
हमने सच का पता कैसे लगाया ? हमें वायरल वीडियो के कुछ दृश्य देखने में ऐसे लगे जिनमें वो कमियां थी को अक्सर AI से बने वीडियो में पाई जाती है. इसकी पड़ताल के लिए हमने वायरल वीडियो को AI की पहचान करने वाले टूल HIVE Moderation पर चेक किया.
HIVE ने इस वीडियो के AI से बने होने की 98.8 प्रतिशत बने होने की संभावना जताई.
इसके सिवा हमने AI से बने कॉन्टेंट की पहचान करने वाले Deepfake-O-Meter पर इस वीडियो को चेक किया. यहां भी इस वीडियो के AI से बने होने की 90 प्रतिशत से ज्यादा संभावना जताई गई.
हम इस वीडियो के असल सोर्स का पता नहीं लगा पाए लेकिन अलग-अलग टूल्स पर चेक करने से यह साफ हो गया था कि वायरल वडियो असली नहीं है बल्कि इसे AI की मदद से बनाया गया है.
निष्कर्ष: ट्रेन पर स्केटिंग के दौरान गिरते हुए युवक के AI से बने वीडियो को असली बताकर भ्रामक दावों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है.
(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर 9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)