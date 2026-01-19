ADVERTISEMENTREMOVE AD

बिक्री ना होने पर रोते हुए दुकानदार की स्क्रिप्टेड वीडियो असली बताकर वायरल

वायरल वीडियो में नजर आ महिलाओं ने वीडियो को लेकर सफाई दी है.

फैजान अहमद
Published
वेबकूफ
सोशल मीडिया पर एक वडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें एक लड़की को बुरी तरह रोते हुए और उसकी दुकान से कुछ सामान खरीदने का अनुरोध करते हुए देखा जा सकता है.

दावा: इस पोस्ट को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि, "पूरी दुकान का सामान खुलवाने के बाद ग्राहक बोली कुछ पसंद नहीं आया तो दुकानदार भावुक !"

( ऐसे ही दावे करने वाले अन्य पोस्ट के अर्काइव आप यहां और यहां देख सकते हैं. )

क्या यह दावा सही है ? नहीं, यह दावा सही नहीं है.

  • वायरल वीडियो असली नहीं स्क्रिप्टेड है.

हमने सच का पता कैसे लगाया ? हमने वायरल वीडियो पर गूगल लेंस की मदद से इमेज सर्च ऑप्शन का इस्तेमाल किया. हमारी सर्च में हमें Carry Wear नाम का इंस्टाग्राम अकाउंट मिला जहां वायरल वीडियो और इससे मेल खाते हुए इस तरह के कई और वीडियो अपलोड किए गए थे.

  • हमारी सर्च में हमें इस अकाउंट पर यह वीडियो मिली जिसमें वायरल वीडियो में नजर आ रही दोनों महिलाएं इस वीडियो के बारे में जानकारी देते हुए इसे स्क्रिप्टेड बता रहीं थीं.

  • इस अकाउंट की पड़ताल और वीडियो में दी गई जानकारी के आधार पर हमें पता चला कि वायरल वीडियो में नजर आ रहीं महिलाओं के नाम कन्नू दत्ता और सिमरन गंभीर है, दोनों के इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस तरह के और भी स्क्रिप्टेड वीडियो अपलोड किए गए हैं.

  • इस चैनल पर इस वीडियो BTS (Behind The Scenes) के वीडियो भी अपलोड किए गए हैं.

  • इस वीडियो के संबंध में अपलोड किए गए एक अन्य वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक यूजर को बताया गया है कि वायरल वीडियो असली नहीं बल्कि स्क्रिप्टेड है.

इस इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस तरह के और भी वीडियो अपलोड किए गए हैं जिसमें वायरल वीडियो के बारे में सफाई देते हुए यह बताया गया है कि वायरल वीडियो असली नहीं स्क्रिप्टेड है.

हमारी सर्च में हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट या पोस्ट नहीं मिली जिसमें वायरल वीडियो के असली होने की पुष्टि की गई हो.

निष्कर्ष: ग्राहक के सामने रोते हुए दुकानदार का स्क्रिप्टेड वीडियो असली बताकर भ्रामक दावों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है.

(अगर आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी आती है, जिसके सच होने पर आपको शक है, तो पड़ताल के लिए हमारे वॉट्सऐप नंबर  9540511818 या फिर मेल आइडी webqoof@thequint.com पर भेजें. सच हम आपको बताएंगे. हमारी बाकी फैक्ट चेक स्टोरीज आप यहां पढ़ सकते हैं.)

Topics:  Viral Video   Fake News   Scripted video 

